트럼프 “유가 완화 추가조치 임박했다”… WTI 8% 급등

도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 공격에 따른 유가 상승과 관련해 “압박을 완화하기 위한 추가 조치가 임박했으며 석유 가격은 상당히 안정될 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관에 2025시즌 미국프로축구 메이저리그(MLS) 챔피언 인터 마이애미를 초청한 자리에서 “장기적으로 우리가 취하는 조치들은 유가 안정성과 주식시장 등 모든 것을 극적으로 높여줄 것”이라며 이같이 밝혔다.
이와 관련해 수지 와일스 백악관 비서실장은 휘발유 가격을 낮추기 위한 제안을 취합하도록 참모들에게 지시하고 있다고 폴리티코가 에너지 업계 임원들을 인용해 보도했다.
한 에너지 기업 임원은 “백악관이 에너지 가격, 특히 휘발유 가격을 낮추기 위한 방안을 찾기 위해 모든 가능성을 검토하고 있다”고 말했다.
더그 버검 미국 내무장관 겸 국가에너지위원장도 블룸버그통신과의 인터뷰에서 유가 상승 완화 조치 방안과 관련해 “모든 것이 검토되고 있다”며 “연방정부가 개입해 상황을 어느 정도 정상화할 기회가 있다”고 주장했다.
버검 장관은 “미국은 세계 동맹국들이 안정적인 물자를 공급받을 수 있도록 어느 정도 위험을 감수할 수 있고, 그렇게 할 수 있는 나라는 미국뿐”이라며 “이를 실현할 재정적 능력과 해군력을 갖췄기 때문”이라고 덧붙였다.
미국과 이스라엘이 지난달 28일 이란을 공습해 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자를 포함한 수뇌부를 제거하자 세계 원유 운송량의 약 20%를 차지하는 이란 앞바다의 호르무즈 해협에선 봉쇄 위협이 고조되고 있다.
국제유가는 개전 이후 급등세를 나타내고 있다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 이날 배럴당 81달러를 상회해 전 거래일보다 8.51%나 급등했다. 2024년 7월 이후 1년 8개월 만에 최고치를 기록했다.
앞서 지난 3일 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대해 필요할 경우 미 해군이 군사적 보호를 제공하겠다고 밝힌 바 있다. 또 미국 국제개발금융공사(DFC)에는 중동 해상을 통과하는 에너지 운송 선박 등 해운에 대한 보험과 보증을 합리적인 가격에 제공하도록 지시했다.
트럼프 행정부는 미국 내 휘발유세 일시 유예 등의 조치도 검토하고 있다고 폴리티코는 전했다. 다만 이 조치는 연방의회의 입법 조치가 필요해 단기간에 효과를 내기는 어려울 수 있고, 정유사와 주요소가 즉시 가격에 반영하지 않을 가능성도 있어 실효성에는 의문이 제기된다.
