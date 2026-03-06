시사 전체기사

[속보] 코스닥 급등에 매수 사이드카 발동

6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 92.88p(1.66%) 내린 5,491.02으로, 코스닥 지수는 전장보다 1.08p(0.10%) 오른 1,117.49로 출발했다. 원/달러 환율은 전날보다 10.9원 오른 1,479.0원에 개장했다. 연합뉴스

코스닥 지수가 전날에 이어 또다시 가파른 상승세를 보이면서 6일 장 초반 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시11분 52초를 기해 코스닥150 선물가격과 코스닥150 지수의 급변으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다. 코스닥 시장의 매수 사이드카 발동은 전날에 이어 이틀 연속이다.

사이드카 발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일 종가 대비 123.20포인트(6.36%) 급등했고, 코스닥150 지수 역시 69.04포인트(3.47%) 오르며 상승 조건을 충족했다.

코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 전일 종가 대비 6% 이상 오르고, 코스닥150 지수가 3% 이상 상승한 상태가 1분간 지속될 때 시장의 안정을 위해 발동된다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

한명오 기자
