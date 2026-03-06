의정부도시공사 신임 사장 전현영 전 LH 단장 임명
경기 의정부시는 지난 5일 의정부도시공사 신임 사장에 전현영 전 한국토지주택공사(LH) 경제자유구역사업단장을 임명했다.
전 사장은 1991년 LH에 입사해 2024년까지 약 34년간 택지 개발과 공공주택, 민관협력 사업 등 도시개발 전반을 두루 경험한 전문가다.
그는 LH 국책사업지원부장과 경제자유구역사업단장, 경기북부지역본부 건설현장관리관 등을 역임하며 대규모 국책사업과 지역 개발 프로젝트를 수행해 왔다. 특히 경기북부 지역에서 다양한 사업을 추진하며 현장 중심의 실무 경험을 쌓아 의정부 지역 현안에 대한 이해도가 높다는 평가를 받고 있다.
이번 임명은 공개모집 절차를 거쳐 임원추천위원회의 추천과 의정부시의회 인사청문회를 통과한 뒤 최종 확정됐다.
전 사장은 “의정부도시공사가 단순한 시설 관리 기관을 넘어 도시의 가치를 새롭게 창출하는 일등 공기업으로 자리매김할 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 밝혔다.
시 관계자는 “전 사장은 풍부한 현장 경험과 전문성을 갖춘 최적임자”라며 “의정부도시공사가 시민의 신뢰를 받는 공공기관으로 도약하고 지역 발전을 견인하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
