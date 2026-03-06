혼천의 모티브 랜드마크…고양국제꽃박람회 4월 24일 개막

‘꽃, 시간을 물들이다’ 주제 5월 10일까지 진행

시간여행 콘셉트 정원부터 세계 화훼전도 열려

시간여행자의 정원 조감도. 고양국제박람회재단 제공

2026고양국제꽃박람회가 개막 50일을 앞두고 일산호수공원 일대에서 테마 정원과 화훼 전시 준비가 본격화되고 있다.



2026고양국제꽃박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 4월 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원 일원에서 열린다. 올해 박람회는 꽃과 정원, 예술을 결합한 새로운 형태의 화훼 전시와 체험 프로그램을 통해 봄꽃 축제의 새로운 모델을 선보일 예정이다.



이번 박람회의 대표 랜드마크는 ‘시간여행자의 정원’이다. 꽃을 매개로 과거와 현재, 미래를 잇는 시간여행 승강장을 콘셉트로 조성되는 테마 정원으로, 한국 전통 천문기구인 혼천의를 모티브로 한 메인 조형물을 중심으로 해시계와 물시계를 형상화해 시간의 흐름을 표현한다. 꽃과 건축, 설치미술이 결합된 복합 화훼예술 공간으로 연출된다.



특히 높이 13m, 폭 26m 규모의 대형 랜드마크 구조물에는 회전하는 구형 꽃조형물이 설치돼 시간의 흐름을 상징적으로 보여주는 키네틱 요소가 적용되며, 관람객들에게 강렬한 시각적 경험을 제공할 예정이다.



관람객 참여형 공간인 ‘마음의 온도 정원’도 마련된다. 꽃과 색을 통해 자신의 감정과 성향을 표현하는 포토존 정원으로, 관람객이 현재의 감정에 어울리는 꽃과 컬러를 선택해 사진으로 기록할 수 있도록 구성된다. 이 공간은 MBTI 성향을 모티브로 조용히 자신을 돌아보는 내향형(I) 정원과 활발하게 표현하는 외향형(E) 정원으로 나뉘어 다양한 감정 표현을 가능하게 한다.

2026고양국제꽃박람회 전체 조감도. 고양국제박람회재단 제공

현대인의 휴식을 위한 힐링 공간인 ‘플라워 테라피 가든’도 조성된다. 꽃과 식물이 주는 심신 안정과 치유를 주제로 한 정원으로, 원예 치유 관련 전시와 체험 프로그램을 통해 관람객들이 꽃과 식물을 통해 휴식과 치유의 시간을 경험할 수 있도록 마련된다.



실내 전시관에서는 세계 화훼 문화를 소개하는 ‘실내 국가관’이 운영된다. 에콰도르, 콜롬비아, 과테말라, 남아프리카공화국, 일본, 중국, 태국, 인도네시아 등 약 15개국이 참여해 각국의 대표 꽃과 화훼 문화를 선보이는 글로벌 화훼 전시 공간이 조성된다.



이색식물관에서는 평소 보기 어려운 희귀 식물과 초대형 꽃 전시도 마련된다. 줄기 길이 1.2m에 달하는 자이언트 장미와 화경 15cm 이상의 대형 다알리아, 자이언트 수국 등이 전시되며 얼음 결정이 맺힌 듯한 독특한 형태의 ‘엘사 튤립’도 관람객을 맞이할 예정이다.



화훼교류관에서는 세계적인 화예 작가 5인이 참여하는 글로벌 화예작가전이 열린다. ‘기억의 색채(Colors of Memory)’를 콘셉트로 새벽부터 황혼까지 이어지는 시간의 흐름을 각 작가의 독창적인 화예 기법으로 표현하며, 현장 라이브 퍼포먼스와 바디플라워쇼 등 다양한 부대행사도 함께 진행된다.



이창현 고양국제꽃박람회재단 대표이사는 “올해 꽃박람회는 테마 정원과 예술, 체험 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 통해 이전보다 더욱 풍성한 전시를 준비하고 있다”며 “현재 주요 정원 조성과 전시 연출 준비가 본격적으로 진행되며 개막 준비도 순조롭게 이어지고 있다”고 말했다.



한편, 2026고양국제꽃박람회는 일산호수공원 일원에서 개최되며, 행사 관련 자세한 정보는 공식 누리집과 재단 누리집을 통해 확인할 수 있다.



고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2026고양국제꽃박람회가 개막 50일을 앞두고 일산호수공원 일대에서 테마 정원과 화훼 전시 준비가 본격화되고 있다.2026고양국제꽃박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 4월 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원 일원에서 열린다. 올해 박람회는 꽃과 정원, 예술을 결합한 새로운 형태의 화훼 전시와 체험 프로그램을 통해 봄꽃 축제의 새로운 모델을 선보일 예정이다.이번 박람회의 대표 랜드마크는 ‘시간여행자의 정원’이다. 꽃을 매개로 과거와 현재, 미래를 잇는 시간여행 승강장을 콘셉트로 조성되는 테마 정원으로, 한국 전통 천문기구인 혼천의를 모티브로 한 메인 조형물을 중심으로 해시계와 물시계를 형상화해 시간의 흐름을 표현한다. 꽃과 건축, 설치미술이 결합된 복합 화훼예술 공간으로 연출된다.특히 높이 13m, 폭 26m 규모의 대형 랜드마크 구조물에는 회전하는 구형 꽃조형물이 설치돼 시간의 흐름을 상징적으로 보여주는 키네틱 요소가 적용되며, 관람객들에게 강렬한 시각적 경험을 제공할 예정이다.관람객 참여형 공간인 ‘마음의 온도 정원’도 마련된다. 꽃과 색을 통해 자신의 감정과 성향을 표현하는 포토존 정원으로, 관람객이 현재의 감정에 어울리는 꽃과 컬러를 선택해 사진으로 기록할 수 있도록 구성된다. 이 공간은 MBTI 성향을 모티브로 조용히 자신을 돌아보는 내향형(I) 정원과 활발하게 표현하는 외향형(E) 정원으로 나뉘어 다양한 감정 표현을 가능하게 한다.현대인의 휴식을 위한 힐링 공간인 ‘플라워 테라피 가든’도 조성된다. 꽃과 식물이 주는 심신 안정과 치유를 주제로 한 정원으로, 원예 치유 관련 전시와 체험 프로그램을 통해 관람객들이 꽃과 식물을 통해 휴식과 치유의 시간을 경험할 수 있도록 마련된다.실내 전시관에서는 세계 화훼 문화를 소개하는 ‘실내 국가관’이 운영된다. 에콰도르, 콜롬비아, 과테말라, 남아프리카공화국, 일본, 중국, 태국, 인도네시아 등 약 15개국이 참여해 각국의 대표 꽃과 화훼 문화를 선보이는 글로벌 화훼 전시 공간이 조성된다.이색식물관에서는 평소 보기 어려운 희귀 식물과 초대형 꽃 전시도 마련된다. 줄기 길이 1.2m에 달하는 자이언트 장미와 화경 15cm 이상의 대형 다알리아, 자이언트 수국 등이 전시되며 얼음 결정이 맺힌 듯한 독특한 형태의 ‘엘사 튤립’도 관람객을 맞이할 예정이다.화훼교류관에서는 세계적인 화예 작가 5인이 참여하는 글로벌 화예작가전이 열린다. ‘기억의 색채(Colors of Memory)’를 콘셉트로 새벽부터 황혼까지 이어지는 시간의 흐름을 각 작가의 독창적인 화예 기법으로 표현하며, 현장 라이브 퍼포먼스와 바디플라워쇼 등 다양한 부대행사도 함께 진행된다.이창현 고양국제꽃박람회재단 대표이사는 “올해 꽃박람회는 테마 정원과 예술, 체험 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 통해 이전보다 더욱 풍성한 전시를 준비하고 있다”며 “현재 주요 정원 조성과 전시 연출 준비가 본격적으로 진행되며 개막 준비도 순조롭게 이어지고 있다”고 말했다.한편, 2026고양국제꽃박람회는 일산호수공원 일원에서 개최되며, 행사 관련 자세한 정보는 공식 누리집과 재단 누리집을 통해 확인할 수 있다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지