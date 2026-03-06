시사 전체기사

美국방 “탄약 충분…공격 지속 불가능 판단은 오산”

입력:2026-03-06 07:31
수정:2026-03-06 08:24
피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 5일(현지시간) 대(對)이란 군사공격 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전과 관련, 탄약 비축량은 충분하며 지속적인 공격 수행 의지 또한 있다고 밝혔다.

피트 헤그세스 국방장관이 지난 5일(현지시간) 플로리다주 도럴에 위치한 미 남부사령부에서 열린 제1회 미주 반카르텔 회의에서 경청하고 있다. AP연합

헤그세스 장관은 이날 플로리다주 탬파의 미 중부사령부 본부가 있는 맥딜 공군기지에서 진행한 기자회견에서 “우리는 탄약이 부족하지 않다. 방어 및 공격 무기 비축량은 우리가 필요한 만큼 작전을 지속할 수 있게 한다”고 말했다.

그는 또 “이란은 우리가 이 작전을 지속할 수 없을 거라고 기대한다. 이는 이란 혁명수비대(IRGC)의 정말 심각한 오산”이라며 “미국의 의지는 결코 약하지 않다”고 강조했다.

헤그세스 장관은 “우리의 탄약은 가득 차 있으며, 우리 의지는 철통같다”며 “이는 미국이 이 목표들을 달성하는 데 시간이 걸리더라도 우리 시간표는 우리만이 통제한다는 의미”라고 설명했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
김상기 기자
