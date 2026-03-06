[속보] 이란 외무 “미 지상군 침공, 미국에 큰 재앙될 것”

이란 외무장관 아바스 아라그치가 지난해 6월 22일 이스탄불의 루프트 크르다르 컨벤션 센터에서 열린 이슬람 협력 기구(OIC) 제51차 외무장관 회의에 참석해 발언하고 있다. AFP연합

아라그치 외무장관은 NBC와의 인터뷰에서 “(미국 지상군 침공은) 그들에게 큰 재앙이 될 것”이라면서 “

전쟁이 6일째 이어졌으나 미국은 신속한 승리라는 주된 목표를 달성하지 못했다는 것이 분명해졌다”고 주장했다.