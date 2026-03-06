시사 전체기사

[속보] 이란 외무 “미 지상군 침공, 미국에 큰 재앙될 것”

입력:2026-03-06 06:45
이란의 아바스 아라그치 외무장관은 5일(현지시간) NBC뉴스와의 인터뷰에서 이란은 미국·이스라엘과 휴전을 요구하지 않겠다고 밝혔다. 아울러 미국이 지상군으로 이란을 침공하더라도 이란은 맞설 자신감이 있다고 강조했다.

이란 외무장관 아바스 아라그치가 지난해 6월 22일 이스탄불의 루프트 크르다르 컨벤션 센터에서 열린 이슬람 협력 기구(OIC) 제51차 외무장관 회의에 참석해 발언하고 있다. AFP연합

아라그치 외무장관은 NBC와의 인터뷰에서 “(미국 지상군 침공은) 그들에게 큰 재앙이 될 것”이라면서 “전쟁이 6일째 이어졌으나 미국은 신속한 승리라는 주된 목표를 달성하지 못했다는 것이 분명해졌다”고 주장했다.

이어 “이제 그들은 플랜 B에 대해 이야기하고 있지만 저는 플랜 B가 훨씬 더 큰 실패로 끝날 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

아라그치 대변인의 발언은 이번 전쟁이 더 장기적인 전쟁에 직면할 가능성을 시사한다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
164
