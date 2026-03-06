중동 정세의 불안감이 확산하고 국제유가가 급등하면서 5일(현지시간) 미국 뉴욕증시가 일제히 하락했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 784.67포인트(1.61%) 내린 47,954.74에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 38.79포인트(0.56%) 내린 6,830.71에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 58.498포인트(0.26%) 내린 22,748.986에 각각 마감했다.
전날 국제 유가 안정세 등에 힘입어 상승 마감했던 뉴욕 증시는 이날 유가가 다시 급등하면서 하락으로 돌아섰다.
뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 8.51% 급등, 배럴당 81.01달러로 마감했다. 2024년 7월 이후 1년 8개월 만의 최고치다.
국제 유가 기준인 브렌트유는 런던 ICE 선물거래소에서 4.93% 오른 배럴당 85.41달러에 거래를 마쳤다.
전미자동차협회(AAA)에 따르면 미국 내 휘발유 소매 가격은 지난주 대비 약 27센트 상승, 갤런(약 3.78L)당 평균 3.25달러를 기록했다. 미 휘발유 가격이 이렇게 급등한 것은 2022년 3월 우크라이나 침공 이후 처음이라고 AAA는 전했다.
전세계 원유 수송량의 약 20%를 책임지는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 상당수 유조선이 걸프 해역(페르시아만)에 갇힌 상태다.
이로 인해 중동 산유국들의 원유 생산에도 차질이 빚어지고 있다.
전날 도널드 트럼프 미 행정부가 호르무즈 해협을 지나는 선박에 보험과 함께 미 해군 호위를 제공하겠다는 계획을 밝히면서 공급 우려는 다소 완화했지만, 원유 공급을 둘러싼 우려는 여전히 남아있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
국제유가 폭등에 미증시 일제히 하락… 다우 1.61%↓
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사