트럼프 “하메네이 아들 용납 불가”… 또 ‘참수 작전’ 시사

하메네이의 아들은 받아들일 수 없다”고 밝혔다.

이란이 하메네이의 기조를 이어갈 지도자를 세운다면 미국은 “5년 안에” 다시 이란을 상대로 벌일 수 밖에 없다면서 “우리는 이란에 조화와 평화를 가져올 사람을 원한다”고 강조했다.

이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 자녀 중 한 명인 모즈타바 하메네이가 2024년 10월 3일 열린 행사에 참석한 모습. EPA연합