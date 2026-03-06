퍼플페퍼, 중국 상하이에 지사 설립
마케팅 기업 퍼플페퍼(PURPLE PEPPER)가 중국 상하이에 현지 지사를 설립하고 중국 시장 공략에 나선다.
퍼플페퍼는 이번 상하이 지사를 통해 중국 관광객을 대상으로 한국 브랜드와 매장을 소개하는 콘텐츠 및 마케팅 사업을 확대할 계획이다.
회사 측은 “최근 한국을 방문하는 중국 관광객 수가 점차 회복되고 있는 가운데, 한국의 외식·뷰티·의료·라이프스타일 브랜드에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “상하이 지사는 이러한 수요를 기반으로 중국 소비자와 한국 매장을 연결하는 역할을 하게 될 것”이라고 설명했다.
퍼플페퍼는 현재 국내 1만개 이상의 자영업 매장과 협력 관계를 구축하고 있으며, 외식업을 중심으로 뷰티·병원·라이프스타일 분야의 다양한 브랜드 마케팅을 진행하고 있다. 특히 회사는 콘텐츠 제작과 인플루언서 마케팅을 결합한 방식으로 해외 관광객에게 한국 브랜드를 소개하는 전략을 추진할 계획이다.
상하이 지사는 중국 현지 인플루언서 및 콘텐츠 제작자들과 협력해 한국 매장 방문 콘텐츠를 제작하고, 이를 중국 SNS 플랫폼을 통해 확산시키는 방식으로 운영될 예정이다.
퍼플페퍼 관계자는 “한국의 자영업자들에게 해외 관광객 유입은 매우 중요한 기회”라며 “중국 현지에서 직접 콘텐츠를 기획하고 협업함으로써 한국 브랜드를 보다 효과적으로 소개할 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “향후 중국뿐 아니라 일본과 동남아시아 시장에서도 유사한 방식의 글로벌 마케팅 네트워크를 구축해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
