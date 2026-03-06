오늘담, 웨딩 커뮤니티 ‘유어데이’ 가입자 1000명 달성
결혼 준비 정보 공유와 소통을 목적으로 운영되는 온라인 커뮤니티 유어데이의 가입자 수가 개설 한 달 만에 1000명을 기록했다.
오늘담이 운영하는 웨딩 커뮤니티 사이트 유어데이는 드레스 체험단, 웨딩 제휴 프로그램 등 예비 신부를 대상으로 한 참여형 프로그램을 운영하고 있다. 운영 측은 회원들이 서로의 경험을 나누고 결혼 준비 과정을 공유하는 문화를 조성하는 데 주력하고 있다고 설명했다.
유어데이는 예비 부부의 권익 보호를 위해 뉴로이어 법률사무소와 협력하여 법률 상담 서비스를 제공하고 있다. 이는 전세 계약이나 웨딩 관련 계약 과정에서 발생할 수 있는 피해를 예방하기 위한 조치다.
이와 함께 인플루언서 ‘예순지순’ ‘단짠커플’ 등과 협업해 신혼여행 및 프로포즈 관련 콘텐츠 기획을 진행 중이다. 오늘담은 커뮤니티 기능을 바탕으로 향후 웨딩 전문 플랫폼으로의 확장을 검토하고 있다.
오늘담 관계자는 “결혼 준비 과정에서 개인이 겪는 정보 습득의 어려움을 해소하고자 커뮤니티를 시작하게 됐다”며 “예비 신부들이 경험을 나누고 공감할 수 있는 공간을 지향한다”고 밝혔다.
현재 유어데이는 결혼 준비 과정을 정보 공유와 소통의 시간으로 재정의하는 운영 기조를 유지하고 있다. 회원 간의 정보 불균형을 해소하고 비용 부담을 완화할 수 있는 합리적 혜택 제공을 목표로 한다.
오늘담 측은 향후 투명한 정보 공유 시스템을 구축하여 웨딩 준비 문화를 개선해 나갈 방침이다. 관계자는 “예비 신부들에게 실질적인 도움과 위로를 전하는 공간이 되도록 운영 역량을 집중할 것”이라고 덧붙였다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.k
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사