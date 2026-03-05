체코전 선제 만루홈런 문보경 “외야 플라이 노렸는데 홈런…팀에 도움돼서 기뻐”
체코를 상대로 선제 만루홈런을 터뜨린 문보경(LG 트윈스)이 “팀에 도움됐다는 사실이 가장 기쁘다”고 소감을 밝혔다.
문보경은 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 1라운드 체코와의 첫 경기에서 1회 말 댄 파디샥을 상대로 만루홈런을 쏘아 올렸다. 기선 제압에 성공한 대표팀은 체코를 11대 4로 누르고 대회를 기분 좋게 출발했다.
문보경은 당시 상황에 대해 “첫 경기라 긴장이 됐다. 첫 타석부터 중요한 찬스가 걸려 인플레이 타구만 만들자는 생각으로 들어갔다”며 “외야 플라이를 노리고 타격했는데 홈런으로 이어졌다”고 말했다. 이어 “평가전 내내 안타를 치고 비행기 세리머니를 해왔는데, 이번엔 베이스를 돌면서 세리머니를 하게 돼 기분이 좋았다”고 말했다.
문보경은 7일 일본전을 앞두고 “세계적인 선수들이 많은 강팀이라 존경스럽지만, 이기고 싶은 상대기도 하다”며 “반드시 승리하겠다”고 각오를 전했다.
이날 멀티 홈런을 기록한 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)는 홈런 순간을 두고 “타격 순간 ‘잘 맞았다’는 느낌이 들었다. 넘어갈 수도 있겠다고 생각했는데 홈런이 됐다”며 “대표팀에 속한 모든 선수들이 대단한 역량을 지녔다. 이들에게 많은 영감을 얻고 있다”고 말했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사