주진우, 수도권-지방 청년 격차 해소 ‘청년 평등법’ 발의
주진우 국민의힘 의원이 거주 지역에 따른 차별을 해소하고 복지 사각지대를 해소하는 내용의 ‘청년기본법 일부개정법률안(청년 평등법)’을 대표 발의했다.
이번 개정안은 수도권과 지방 간의 불합리한 격차를 해소하기 위해 국가와 지방자치단체의 책무를 강화하는 데 초점을 맞췄다. 특히 수도권에 집중된 교육·취업 기회의 불균형을 완화하기 위한 정책적 노력을 의무화하는 내용이 포함됐다.
개정안의 주요 내용은 ▲거주 지역 등에 따른 불합리한 격차 방지및 국가·지자체의 책무 강화 ▲가족돌봄청년과 고립·은둔 청년 등을 ‘취약계층 청년’ 범위에 명시하여 지원 근거 마련 ▲지역 간 기회 접근의 불균형 완화를 위한 정책적 노력 의무화 등이다.
이번 법안은 주진우 의원실 명예보좌관 2기 청년들이 제안한 정책 대안을 바탕으로 마련됐다. 개정안 성안에 참여한 청년들은 “사는 곳이 다르다는 이유로 기회조차 얻지 못하거나, 가족 돌봄 등으로 인해 사회와 단절되는 청년들이 더 이상 소외되지 않도록 우리 손으로 직접 법적 토대를 마련하게 되어 뜻깊다”고 말했다.
주 의원은 “이번 개정안은 청년들이 겪는 다양한 소외의 문제를 해결하기 위해 치열하게 고민한 입법적 대안”이라며 “대한민국 어디 살든 청년들이 평등한 기회를 보장받고 위기 상황에서 국가의 보호 아래 다시 꿈을 꿀 수 있게 해야 한다”고 강조했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사