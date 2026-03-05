류지현 감독 “쉽지 않았던 첫 경기…문보경 만루홈런 덕에 편하게 풀어”
2026 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 경기에서 승리를 거둔 류지현 야구대표팀 감독이 체코전을 두고 전반적으로 만족감을 나타냈다.
류 감독은 5일 일본 도쿄돔에서 열린 C조 1라운드 체코전 승리 후 “첫 경기는 상대를 떠나 긴장감이 높아 쉽지 않다는 걸 다시 한번 느낀 경기였다”며 “1회 만루홈런이 터지면서 경기를 비교적 편하게 풀어갈 수 있었던 점이 긍정적이었다”고 말했다. 이어 “정우주가 1이닝만 소화하고 내려간 것을 제외하면 전체적인 마운드 흐름도 괜찮았다”며 “전지훈련을 거쳐 평가전, 그리고 오늘 첫 경기까지 타격감이 좋게 유지되고 있어 만족스럽다”고 덧붙였다.
류 감독은 이날 계획된 마운드 운용에 변화를 줬다. 당초 선발로 나선 소형준(KT 위즈) 이후 정우주(한화 이글스)를 두 번째 투수로 올릴 계획이었지만, 노경은(SSG 랜더스)을 먼저 투입한 뒤 뒤 정우주를 세 번째로 등판시켰다. 그는 “4회 체코의 타선이 4번 타자로 시작했다”며 “정우주는 한 박자 쉰 뒤 5회에 하위 타선을 상대로 등판하는 것이 낫다고 판단했다”고 설명했다.
이날 한국계 빅리거 두 타자가 나란히 홈런을 터트린 것에 대해선 반색했다. 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)은 3회와 5회 두 차례, 저마이 존스(디트로이트 타이거스)는 8회 홈런포를 가동했다. 류 감독은 “두 선수가 그간 좌타자 위주였던 대표팀 타선에 좌우 균형을 더해줄 줄 것으로 기대한다”고 말했다.
대표팀은 하루 휴식 후 7일 일본과 맞붙는다. 류 감독은 일본전 구상에 대해선 신중한 모습을 보였다. 일본전에서도 이날과 같은 라인업으로 나설지를 묻는 질문엔 “사구를 맞은 문보경과 자신의 파울 타구에 맞은 김주원의 몸 상태를 확인해 봐야 한다”며 “내일 훈련을 지켜보고 라인업을 결정하겠다”고 답했다.
일본전 선발 투수에 대한 일본 기자의 질문엔 “일본의 한국전 선발 투수를 알려주면 말해주겠다”고 웃으며 즉답을 피했다.
