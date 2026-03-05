시사 전체기사

전지현, 11년 만에 영화로…연상호 신작 ‘군체’ 5월 개봉

입력:2026-03-05 20:38
영화 '군체' 예고편 캡처. 쇼박스 제공

연상호 감독의 영화 ‘군체’가 오는 5월 개봉한다고 배급사 쇼박스가 5일 밝혔다.

‘군체’는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물에 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린다.

한국형 좀비 장르물의 이정표를 세운 ‘부산행’(2016)을 비롯해 ‘염력’(2018) ‘반도’(2020) ‘얼굴’(2025) 등을 연출한 연 감독의 신작이다.

영화 '군체' 예고편 캡처. 쇼박스 제공

전지현이 ‘암살’(2015) 이후 11년 만에 선보이는 영화 복귀작이기도 하다. 극 중 전지현은 감염자들과 함게 빌딩에 고립된 생명공학자 권세정 역을 맡았다.

전지현 외에도 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등 쟁쟁한 배우들이 출연했다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
