‘굿파트너’ ‘마스크걸’ 그 배우… 한재이, 리드엔터와 동행
드라마 ‘굿파트너’ ‘마스크걸’ 등으로 주목받은 배우 한재이가 리드엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.
5일 리드엔터테인먼트는 “한재이는 다채로운 얼굴과 깊이 있는 연기 내공을 지닌 배우다. 그가 좋은 작품들에서 폭넓은 캐릭터를 선보일 수 있도록 전폭적 지원을 아끼지 않겠다”며 이같이 밝혔다.
2013년 영화 ‘누구의 딸도 아닌 해원’으로 데뷔한 한재이는 넷플릭스 시리즈 ‘마스크걸’을 통해 대중적 인지도를 얻었다. 극 중 의리 있고 인간미가 느껴지는 김춘애 역을 맡아 깊은 인상을 남겼다.
SBS 인기 드라마 ‘굿파트너’에서는 상사의 남편과 외도를 저지르는 최사라 역으로 존재감을 드러냈다. SBS 연기대상 ‘베스트 퍼포먼스상’을 수상하기도 했다. MBC ‘지금 거신 전화는’에서는 홍희주(채수빈)의 의붓언니이자 백사언(유연석)의 약혼녀 홍인아 역을 맡아 극에 긴장감을 더했다.
리드엔터테인먼트에는 배우 김철윤, 김채은, 연오, 임철형, 변홍준, 김연교 등이 소속돼 있다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
