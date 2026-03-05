문보경, 체코전 선제 만루포 작렬
17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 통과를 노리는 한국 야구대표팀이 문보경(LG 트윈스)의 만루 홈런으로 쾌조의 출발을 알렸다.
문보경은 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 조별리그 체코전에서 1회 1사 만루에서 선제 그랜드슬램을 터뜨렸다.
한국은 1회부터 상대 선발 댄 파디샥을 강하게 몰아붙였다. 선두타자 김도영(KIA 타이거즈)의 볼넷과 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 안타, 안현민(KT 위즈)의 볼넷으로 1사 만루 기회를 만들었다. 타석에 들어선 문보경은 4구째 슬라이더 실투를 놓치지 않고 우중간 담장을 훌쩍 넘기는 홈런포를 쏘아올렸다. 시속 178.2㎞로 날아간 타구는 비거리 130.5m를 기록했다. 타격 직후 홈런을 직감한 문보경은 1루를 돌며 오른손을 번쩍 들어 올렸다.
문보경의 홈런으로 대표팀은 4-0으로 앞선 채 1회를 마쳤다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
