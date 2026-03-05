‘닥공’ 황유민, 발목 부상에도 블루베이 LPGA 첫날 6언더 공동 선두
이동은 2오버파로 LPGA 신고식 마쳐
올 시즌부터 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활약하는 황유민이 봄철 아시안 스윙 마지막 대회인 블루베이 LPGA(총상금 260만달러) 첫날 공동 선두에 자리했다(오후 7시 현재).
황유민은 5일 중국 남부 하이난성 젠레이크 블루베이GC(파72·6712야드)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 솎아내 6언더파 66타를 쳤다.
메리 류, 장웨이웨이(이상 중국)와 함께 공동 선두다.
황유민은 지난해 10월 LPGA투어 롯데 챔피언십에서 우승하며 퀄리파잉(Q) 시리즈를 거치지 않고 LPGA 투어에 직행했다. 이번 대회는 LPGA투어 데뷔 이후 세 번째 출전이다.
1월에 열린 개막전 열린 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 공동 5위, 지난주 싱가포르에서 열린 HSBC 위민스 월드 챔피언십에선 공동 18위의 성적을 냈다. 2개 대회에서는 나란히 이글 1개씩을 잡아 강한 인상을 남겼다.
바람이 불지 않은 오전조로 10번 홀(파4)에서 1라운드를 시작한 황유민은 중반 15∼17번 홀(이상 파4)과 1∼2번 홀(이상 파4)에서 연속 버디를 잡아 기세를 올렸다. 8번 홀(파5)에서 세 번째 칩샷을 홀 가까이 붙여 버디를 추가했다.
이날 황유민은 샷감은 좋지 않았다. 드라이버샷이 절반 밖에 페어웨이를 지키지 못한데다 아이언샷도 5차례나 그린을 놓쳤다. 그럼에도 타수를 대폭 줄인 원동력은 발군의 퍼트였다. 이날 황유민이 잡은 퍼트수는 25개였다.
경기를 마친 뒤 황유민은 “전체적으로 큰 실수가 없었다”며 “이 코스는 그린이 까다로워 티샷보다 아이언샷이 더 중요하다. 티샷 이후 좋은 웨지샷 기회를 만드는 데 집중했다”고 말했다.
이어 “지난주 발목을 다쳐 연습량이 충분치 않았다”며 “오늘 목표는 라운드를 중단하지 않고 끝까지 마치는 것이었는데 생각보다 경기가 잘 풀렸다”고 만족감을 나타냈다.
황유민은 이날 후루에 아야카(일본), 올해 강력한 신인왕 후보인 미미 로즈(영국)와 동반 플레이를 펼쳤다. 아야카는 4타를 줄였으나 로즈는 3오버파로 부진했다.
투어 통산 2승이 있는 이미향이 5언더파 67타, 김아림과 최운정이 2언더파 70타로 1라운드를 마쳤다. 최혜진과 신지은은 나란히 1타씩을 줄였다.
이번 대회가 LPGA투어 공식 데뷔전인 이동은은 강한 바람과 까다로운 그린에 대한 대처 미흡으로 2오버파 74타로 신고식을 마쳤다.
1번 홀에서 출발한 이동은은 12번 홀(파4)까지 4타를 잃었으나 14번 홀(파5)에서 18번 홀(파5)까지 5개홀에서 3타를 줄인 뒷심이 돋보였다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사