[단독]국힘 또 내홍…‘현역사퇴 요청’ 공관위원장에 “쓸데없는 말”
이정현 국민의힘 공천관리위원장의 현역 지자체장 조기 사퇴 요구에 대해 일부 의원들이 거세게 반발한 것으로 파악됐다.
5일 국민일보 취재를 종합하면 이 위원장이 지난 3일 페이스북에 “현역 지자체장이 직을 내려놓아야 한다”는 의견을 밝히자, 4선 한기호 의원은 국민의힘 의원 텔레그램 단체방에서 이 위원장을 겨냥해 “선거에 전혀 도움이 안 된다”고 반발했다. 한 의원은 “현직을 내려놓으면 어쩌겠다는 건가. 쓸데없는 말 좀 안 했으면 좋겠다”고도 했다.
이에 한 재선 의원은 “물불 가릴 때가 아니다. 지금은 당선 가능성이 큰 사람으로 가야 한다. (당이) 집중해 국민 한 사람 마음이라도 더 얻어야 한다”며 한 의원 말에 동조한다는 뜻을 밝혔다. 또 다른 재선 의원도 “지금 필요한 건 신속한 공천과 감동할 정책”이라고 호응했다.
공관위원장 비판 목소리에 단체방에선 당 내홍 상황을 우려한 듯 “6·3 지방선거가 90일 앞으로 다가왔다. 잠시 (싸움을) 멈추자”, “대여 투쟁의 목소리를 잡아먹으니 더 이상 싸우지 말자”는 목소리도 나왔다.
한기호 의원은 통화에서 “과거 공관위원장은 대변인을 통해 발언했다. 말 한 마디에도 어떤 사람은 죽고 어떤 사람은 살기 때문”이라며 “공관위원장은 조심스러워야 하는데 왜 자꾸 쓸데없는 소리를 해 분란을 만드냐는 취지였다”고 설명했다. 이 위원장의 발언이 국민의힘 소속 현역 지자체장의 경쟁력을 떨어뜨리기만 하는 불필요한 발언이라는 것이다. 또 다른 의원도 “공관위원장이 후보들에게 상처가 되는 말은 하지 말아야 한다. 선거에 도움이 안 된다”고 비판했다.
당 내홍이 계속되는 상황 속에 광역단체장 공천 문제가 새 뇌관으로 떠오를 것이라는 우려도 나온다. 대화방에서 갈등을 중재했던 재선 의원은 “우리가 너무 지리멸렬하니 한데 뭉쳐 선거만 바라보고 나가자는 얘기”라며 “자꾸 싸우는 모습을 보이면 국민이 우리를 어떻게 신뢰하겠는가”라고 말했다. 한 초선 의원도 “단합된 모습으로 목소리를 내는 게 정당이지 서로 다른 목소리를 내면 무소속 의원 집합체일 뿐”이라고 지적했다.
박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr
