[단독]국힘 또 내홍…‘현역사퇴 요청’ 공관위원장에 “쓸데없는 말”

입력:2026-03-05 19:00
수정:2026-03-05 19:02
이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난달 26일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 제9회 전국동시지방선거 중앙당 공천관리위원회 3차 회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

이정현 국민의힘 공천관리위원장의 현역 지자체장 조기 사퇴 요구에 대해 일부 의원들이 거세게 반발한 것으로 파악됐다.

5일 국민일보 취재를 종합하면 이 위원장이 지난 3일 페이스북에 “현역 지자체장이 직을 내려놓아야 한다”는 의견을 밝히자, 4선 한기호 의원은 국민의힘 의원 텔레그램 단체방에서 이 위원장을 겨냥해 “선거에 전혀 도움이 안 된다”고 반발했다. 한 의원은 “현직을 내려놓으면 어쩌겠다는 건가. 쓸데없는 말 좀 안 했으면 좋겠다”고도 했다.

이에 한 재선 의원은 “물불 가릴 때가 아니다. 지금은 당선 가능성이 큰 사람으로 가야 한다. (당이) 집중해 국민 한 사람 마음이라도 더 얻어야 한다”며 한 의원 말에 동조한다는 뜻을 밝혔다. 또 다른 재선 의원도 “지금 필요한 건 신속한 공천과 감동할 정책”이라고 호응했다.

공관위원장 비판 목소리에 단체방에선 당 내홍 상황을 우려한 듯 “6·3 지방선거가 90일 앞으로 다가왔다. 잠시 (싸움을) 멈추자”, “대여 투쟁의 목소리를 잡아먹으니 더 이상 싸우지 말자”는 목소리도 나왔다.

한기호 의원은 통화에서 “과거 공관위원장은 대변인을 통해 발언했다. 말 한 마디에도 어떤 사람은 죽고 어떤 사람은 살기 때문”이라며 “공관위원장은 조심스러워야 하는데 왜 자꾸 쓸데없는 소리를 해 분란을 만드냐는 취지였다”고 설명했다. 이 위원장의 발언이 국민의힘 소속 현역 지자체장의 경쟁력을 떨어뜨리기만 하는 불필요한 발언이라는 것이다. 또 다른 의원도 “공관위원장이 후보들에게 상처가 되는 말은 하지 말아야 한다. 선거에 도움이 안 된다”고 비판했다.

당 내홍이 계속되는 상황 속에 광역단체장 공천 문제가 새 뇌관으로 떠오를 것이라는 우려도 나온다. 대화방에서 갈등을 중재했던 재선 의원은 “우리가 너무 지리멸렬하니 한데 뭉쳐 선거만 바라보고 나가자는 얘기”라며 “자꾸 싸우는 모습을 보이면 국민이 우리를 어떻게 신뢰하겠는가”라고 말했다. 한 초선 의원도 “단합된 모습으로 목소리를 내는 게 정당이지 서로 다른 목소리를 내면 무소속 의원 집합체일 뿐”이라고 지적했다.

박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr

