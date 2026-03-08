회계사 포화인데, “합격자 줄이지 말라” 읍소…난처한 금융 당국
한국 8대 전문직 중 하나인 공인회계사(CPA) 시험에 합격했는데도 실무 수습 자리조차 구하지 못한 ‘미지정 회계사’가 늘어나는 모습이다. 이에 금융 당국은 수습 가능 기관 확대, 지도 공인회계사 경력 요건 완화 등 내용을 중심으로 제도 개선안을 검토하고 있다.
회계업계에선 인력이 이미 포화 상태라는 지적이 나오지만, 금융 당국은 아직 수험생 수가 많다는 점을 고려하면 합격 인원을 대폭 줄이는 건 신중해야 한다는 입장이다.
8일 국민일보 취재를 종합하면 금융 당국이 주도하는 ‘공인회계사 선발·수습 개선 태스크포스(TF)’는 지난해 12월 출범 이후 매달 한 번꼴로 회의를 진행하고 있다. 회의에서는 회계사 시험 합격자가 수습 실무를 볼 수 있는 기관을 늘리는 방안이 검토되고 있는 것으로 전해졌다. 회계법인 외에도 금융권, 공공기관 등으로 대상 기관 범위를 넓히겠다는 것이다.
TF에서는 지도 공인회계사 경력 요건을 완화하는 방안도 언급된 것으로 알려졌다. 7년 이상의 전업 경력을 가진 사람만이 수습 회계사를 지도할 수 있는데, 경력 등 자격 요건을 하향 조정해 지도 자격이 있는 인원 자체를 늘려 더 많은 수습 회계사를 받도록 하겠다는 의미다.
CPA 시험 합격자는 일자리를 구하기가 점점 어려워지고 있음. 한국공인회계사회·한국회계학회·회계정책연구원이 지난해 발표한 ‘회계사 수습기관 운영 현황 및 개선 방향 연구’에 따르면 지난해 회계사 합격자 1200명 중 수습기관 등록자는 10월 말 기준 338명(26%)에 그쳤다. 10명 중 7명 이상이 실무를 볼 수습기관 자체를 찾지 못한 셈이다.
이런 맥락에서 CPA 시험 합격자 자체를 대폭 줄이면 되는 것 아니냐는 의견이 나온다. 회계업계에서는 회계법인 인력이 포화 상태에 이르렀고, 퇴사자까지 줄어든 상황에서 신입 회계사를 채용할 여력이 없다고 주장하고 있다.
금융 당국은 이 주장의 취지에 공감하면서도 당장 합격자 수를 큰 폭으로 조정하기는 어렵다는 분위기다. 금융 당국엔 “인생을 다 걸고 시험을 준비 중이다. 제발 선발 인원을 줄이지 말아달라”는 민원이 자주 들어온다고 한다. 실제로 시험 지원자 수는 줄어들었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 올해 CPA 시험 지원자는 총 1만4614명으로 1차 시험 응시자는 1만2263명이었다.
최소선발예정인원은 1100명 수준을 유지했다가 2024년 1250명으로 확대됐다. 그러나 합격자가 실무 수습 기관을 찾지 못하는 일자리 적체 현상이 발생하면서 지난해 최소선발예정인원을 50명 줄여 1200명이 최종 합격했다. 올해는 최소선발예정인원은 1150명이다.
TF는 올해 상반기까지 개선 방안을 도출하고 공인회계사 자격·징계위원회에 상정할 계획이다. 수습 보장 안정화 방안, 실무 수습 기관 확대 및 정비 방안, 최소선발예정인원 제도 수요예측 개선 방안, 회계전문가 양성 체계 개선 등이 포함될 것으로 보인다.
