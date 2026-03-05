‘4번 타자’ 안현민 “1라운드 전승 목표”
안현민(KT 위즈)이 국가대표 공식 데뷔전에서 4번 타자 중책을 맡았다.
안현민은 5일 체코와의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 1라운드 1차전을 앞두고 “대한민국 4번 타자를 맡게 됐다. 중요한 자리지만 크게 부담은 없다”며 “고등학생 때부터 신인 시절, 그리고 지난해까지 나는 자신을 증명해야 했고, 항상 성공해 냈다. 늘 해오던 대로 임하겠다”고 자신감을 내비쳤다.
직전 2023년 대회와 비교하면 상황이 크게 달라졌다. 당시 안현민은 직전 시즌 별다른 활약을 보여주지 못한 채 군 복무 중이었다. 그는 “군대에서 2023 WBC를 지켜보며 3년 후엔 내가 저 자리에 서고 싶다고 생각했다”며 “그땐 주변에서도 허황된 꿈이라고 했지만, 돌아보면 준비된 꿈이었다”고 말했다. 이어 “이 자리에 서 있는 것만으로도 만족한다. 이 경험이 앞으로 내가 걸어가는 길에도 큰 도움이 될 것”이라며 “시즌 한창때만큼 컨디션이 좋다. 오늘 경기에서 플레이로 보여주겠다”고 덧붙였다.
안현민은 이번 대회에 나서는 대표팀을 두고 “무궁무진한 가능성을 지닌 팀”이라고 평가했다. 그는 “빅리거 선수들이 주는 에너지와 나를 비롯한 젊은 선수들의 에너지가 조화를 이루고 있다”며 “선수들의 목표는 4전 전승으로 8강에 진출하는 것이다. 선수단도 대표팀이 이번 대회에서 어디까지 올라갈 수 있을지 기대할 만큼 분위기가 좋다”고 강조했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사