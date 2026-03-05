시사 전체기사

외교부 “이란 전역 여행금지…허가없이 방문시 처벌”

입력:2026-03-05 18:03
수정:2026-03-05 18:32
4일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 미국의 공습으로 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

중동의 군사적 위기가 고조되면서 정부가 5일 오후 6시부터 이란 전역에 대해 여행금지를 발령했다.

외교부는 이날 공지를 통해 “중동 상황 악화로 인해 우리 국민이 방문·체류할 경우 신변 안전이 매우 심각하게 우려되는 이란에 대해 오늘 오후 6시부로 여행금지(여행경보 4단계)를 발령하기로 결정했다”고 밝혔다.

지난해 6월 17일 이후 이란 전 지역에는 여행경보 3단계인 출국 권고가 발령돼 있었다. 여행경보는 1단계(여행유의) 2단계(여행자제) 등 총 네 단계로 분류된다. 이번 조치로 이란 전역은 여행금지 구역으로 지정됐다.

외교부는 예외적 여권 사용 허가를 받지 않고 이란에 방문·체류하는 경우 여권법 관련 규정에 따라 처벌을 받을 수 있다고 전했다. 외교부는 “해당 지역 여행을 계획하고 있는 우리 국민께서는 여행을 취소해주시기 바라며 해당 지역에 체류 중인 우리 국민께서는 철수해주시기 바란다”고 강조했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

