개막식 보이콧에 컬링 스톤 도난까지…어수선한 패럴림픽

3일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 성화 봉송 및 합화식에서 성화 봉송 주자들이 기념 촬영을 하고 있다. 신화연합뉴스

개막식을 보이콧하겠다는 국가가 늘어나자 내린 결정으로 보인다. 현재 우크라이나를 비롯해 프랑스, 독일, 네덜란드, 체코 등 10여개국이 개막식 불참을 선언했다.

IPC가 러시아와 벨라루스 선수들이 자국 국기를 달고 출전하는 것을 허용한 결정에 항의하는 의미다.

지난달 열린 올림픽에선 국제올림픽위원회(IOC)의 결정에 따라 러시아와 벨라루스 선수들은 ‘개인 중립 자격’으로 출전했다.

올림픽에서도 전쟁 희생자 추모 헬멧을 쓰려던 우크라이나 스켈레톤 선수가 실격 처리된 바 있다.

휠체어컬링 믹스더블의 백혜진이 4일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 이탈리아와의 예선 1차전에서 투구하고 있다. 로이터연합뉴스

지난 2일 정기 점검 과정에서