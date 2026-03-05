시사 전체기사

법원, ‘배현진 징계’에 제동…가처분 인용

입력:2026-03-05 17:57
수정:2026-03-05 18:14
공유하기
글자 크기 조정
배현진 국민의힘 의원이 지난달 20일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 당원권 1년 정지에 대한 징계 효력정지 가처분 신청을 하기 앞서 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

배현진 의원이 국민의힘 윤리위원회의 징계 처분에 반발하며 제기한 징계 효력정지 가처분 신청을 법원이 받아들였다.

서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 5일 배 의원이 국민의힘을 상대로 신청한 가처분 신청 인용 결정을 내렸다. 이에 따라 배 의원 징계 처분 효력은 본안 사건 판결이 날 때까지 정지된다.

국민의힘 윤리위는 지난달 13일 서울시당위원장이던 배 의원이 누리꾼과 설전을 벌이는 과정에서 누리꾼 가족으로 추정되는 아동 사진을 SNS에 올려 아동 인권을 침해했다는 이유로 당원권 정지 1년의 중징계 처분을 내렸다. 친한동훈계로 분류되는 배 의원은 국민의힘 윤리위가 장동혁 대표 반대파를 제거하기 위해 부당한 징계를 했다며 반발했었다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1057
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
尹, 부정선거 토론 전한길에 “국민 일깨운 성공적 토론”
정부, 기름값 꼼수 인상에 칼 빼들었다…“신고하면 즉시 조사”
유승민 경기지사 전략공천 대두…안철수, 서울시장 권유에 “15일까지 숙고”
“한국서 훼손된 시신들 발견”…‘혐한’ 96만 유튜버 최후
[단독] “여의도 한복판에 軍용품” 신고에 군·경 출동 소동
“앞으로 72시간이 전쟁 향방 가른다”… 이란 반격 능력 유지되는지가 관건
美 “잠수함 어뢰로 이란 전함 격침…조용한 죽음이었다”
‘AI 아내’ 만나려 숨진 30대…“제미나이가 망상 유발” 구글 피소
국민일보 신문구독