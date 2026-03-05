법원, ‘배현진 징계’에 제동…가처분 인용
배현진 의원이 국민의힘 윤리위원회의 징계 처분에 반발하며 제기한 징계 효력정지 가처분 신청을 법원이 받아들였다.
서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 5일 배 의원이 국민의힘을 상대로 신청한 가처분 신청 인용 결정을 내렸다. 이에 따라 배 의원 징계 처분 효력은 본안 사건 판결이 날 때까지 정지된다.
국민의힘 윤리위는 지난달 13일 서울시당위원장이던 배 의원이 누리꾼과 설전을 벌이는 과정에서 누리꾼 가족으로 추정되는 아동 사진을 SNS에 올려 아동 인권을 침해했다는 이유로 당원권 정지 1년의 중징계 처분을 내렸다. 친한동훈계로 분류되는 배 의원은 국민의힘 윤리위가 장동혁 대표 반대파를 제거하기 위해 부당한 징계를 했다며 반발했었다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사