1도영·3정후·4현민…류지현 감독 “첫 경기 반드시 승리”
2026 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 경기에 나서는 류지현 대표팀 감독이 체코전에서 오릭스 버팔로스와의 평가전과 동일한 타선을 내세웠다.
류 감독은 5일 일본 도쿄돔에서 열리는 체코와의 C조 1라운드 1차전을 앞두고 “1번과 3번 타자를 두고 김도영과 이정후의 배치를 수없이 고민했다”며 “이정후가 상대의 집중 견제를 받을 것으로 예상되는 만큼 앞뒤에 우타자를 배치했을 때 타선의 조화가 가장 좋다고 판단했다”고 설명했다.
마운드 운영에 대한 구상도 밝혔다. 류 감독은 “소형준과 정우주 이후의 불펜 운용은 변칙적으로 가져갈 것”이라며 “두 선수 모두 투구수 50개를 넘기지 않을 계획”이라고 밝혔다. 이번 대회에선 한 투수가 50개 이상을 던질 경우 4일 휴식을 취해야 한다. 이들은 체코전 이후에도 1라운드 남은 경기에서 추가 등판할 가능성이 크다.
대표팀 경기 전 열린 호주와 대만의 개막전에 대한 평가도 내놓았다. 류 감독은 “국제 대회는 긴장감이 큰 만큼 예상치 못한 변수가 많다는 걸 다시 느꼈다”며 “선수들에게 더 집중해야 한다고 강조했다”고 밝혔다.
끝으로 류 감독은 첫 경기의 중요성을 거듭 언급했다. 그는 “대회 구상을 세울 때마다 첫 경기의 중요성을 되새겼다”며 “체코전 결과로 남은 네 경기 흐름이 크게 달라질 수 있다”고 말했다. 이어 “1월 사이판 전지훈련부터 선수들과 오랜 시간을 함께했다”며 “역대 최고 분위기의 선수단답게 지금까지 준비한 대로만 해주길 바란다”고 당부했다.
다음은 체코전 선발 라인업
: 김도영(KIA 타이거즈)-저마이 존스(디트로이트 타이거스)-이정후(샌프란시스코 자이언츠)-안현민(KT 위즈)-문보경(LG 트윈스)-셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)-김혜성(LA 다저스)-박동원(LG)-김주원(NC 다이노스)
