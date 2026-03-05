尹, 부정선거 토론 전한길에 “국민 일깨운 성공적 토론”
윤석열 전 대통령이 최근 이준석 개혁신당 대표와 부정선거를 두고 토론을 벌인 전한길씨에게 “국민을 일깨운 성공적인 토론이었다”며 감사와 격려의 메시지를 전한 것으로 파악됐다.
전씨는 4일 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’ 라이브 방송을 통해 “어젯밤 윤 전 대통령에게 A4 용지 7장 분량의 편지를 써 변호인을 통해 전달했다”며 “이에 대해 윤 전 대통령이 직접 구두 답신을 보내왔다”고 밝혔다.
공개된 메시지에 따르면 윤 전 대통령은 “전한길 선생의 편지를 받고 무척 반가웠으며, 이준석 개혁신당 대표와의 부정선거 토론 소식도 전해 들었다”고 언급했다.
이어 “국민을 일깨운 성공적이고 대단한 토론이었다”고 평가하며 “전 선생의 용기와 헌신에 감사한다”는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.
윤 전 대통령이 언급한 ‘부정선거 토론’은 지난달 27일 펜앤마이크티브이(TV) 유튜브를 통해 생중계된 이 대표와 전씨 측이 벌인 토론을 말한다.
전씨는 이번 편지를 보낸 배경과 관련해 “현재 윤 전 대통령이 수감된 서울구치소로 ‘전한길을 믿지 말라’는 내용의 악의적인 편지들이 전달되고 있어, 사실관계를 바로잡고 대통령을 응원하기 위한 차원이었다”고 설명했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
