2026시즌 KPGA투어, 20개 대회에 총상금 244억원+@

2026시즌 KPGA투어는 총 20개 대회, 총상금 244억 원+@ 규모로 치러진다.



㈜한국프로골프투어(대표이사 김원섭·이하 KPGT)가 5일 발표한 2026 시즌 KPGA 투어 일정에 따르면 올해 대회는 작년보다 1개 늘어났다. 코오롱 제68회 한국오픈 총상금액이 확정되지 않은 상태에서 대회당 평균 상금은 약 12억8000만 원(4일 환율 기준)이다.



KPGA는 “대회 수나 총상금의 양적 확대보다 투어의 질적 성장과 구조적 개선에 중점을 둔 것이 특징이다”고 했다.



시즌 개막전은 4월 16일부터 19일까지 라비에벨 골프앤리조트에서 열리는 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억 원)'이다.



4월 23일부터 26일까지 경기도 파주시 서원밸리CC에서 총상금 15억 원 규모의 우리금융 챔피언십이, 4월 30일부터 5월 3일까지 남서울CC에서는 제45회 GS칼텍스 매경오픈(13억 원)이 개최된다.



오는 5월21일부터 나흘간 개최되는 코오롱 제68회 한국오픈은 다시 충남 천안 우정힐스CC에서 열린다. 작년에 14억 원 규모였던 총상금액은 미정이다.



가장 오랜 역사를 자랑하는 '제69회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC'가 4일부터 7일까지 경남 양산시 에이원CC서 열린다. 단독 주관 대회 중 최다 상금 규모인 총상금 16억 원으로 진행된다.



6월18일부터 나흘간 강원도 춘천 남춘천CC에서는 하나은행 인비테이셔널(13억 원)이 개최된다. 이 대회는 지난해까지는 일본프로골프투어와 공동 주관이었으나 올해는 KPGA투어 단독 주관으로 열린다.



6월 25일부터 28일까지는 'KPGA 군산CC 오픈(7억 원+@)'이 상반기 마지막 대회로 전북 군산CC 토너먼트 코스에서 열린다. 'KPGA 군산CC 오픈'은 2024년부터 대회 수익금, 식음료 판매 수익 등을 총상금에 더하고 있다. 작년 총상금은 10억 484만 3000원이었다.



하반기 투어는 8월 27일부터 30일까지 총상금 7억 원 규모의 신설 대회인 ‘SBS 오픈(가칭)’으로 시작된다.



9월 10일부터는 나흘간 잭니클라우스GC 코리아에서 제42회 신한동해오픈(총상금 15억 원)로 개최된다. 이 대회는 지난해까지 3자(KPGA 투어·일본투어·아시안투어) 공동 주관에서 올해부터 KPGA투어와 일본투어 2자 공동 주관으로 변경된다.



추석 전인 9월 17~20일까지는 골프존 오픈(총상금 10억 원), 10월 1~4일에는 경기도 여주 페럼클럽에서 현대해상 최경주 인비테이셔널(총상금 12억5000만 원)이 개최된다.



10월 22일부터 25일까지는 제네시스 챔피언십이 우정힐스CC에서 열린다. KPGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하는 이 대회는 총상금 400만 달러(약 59억 1520만 원)이다.



10월29일부터 나흘간 2026 렉서스 마스터즈(10억 원), 11월 5일부터 8일까지 제주 테디밸리 골프앤리조트에서 열리는 시즌 최종전 KPGA 투어챔피언십 in JEJU(총상금 11억 원)을 끝으로 시즌이 종료된다.



김원섭 KPGT 대표이사는 “2026시즌은 각 대회의 완성도를 높이고 투어 구조를 개선하는 데 중점을 뒀다”라며 “대회마다 특색을 가미해 선수, 팬, 브랜드 모두에게 새로운 가치를 창출하는 프리미엄 무대로 만들 것”이라고 했다.



이어 “결과보다 과정을, 순간보다 내일을 선택하며 어려운 여건 속에서도 KPGA 투어 발전을 위해 아낌없는 지원을 해주시는 모든 타이틀 스폰서 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “한국 남자 골프의 지속가능한 성장을 위해 협회가 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



