‘이태원참사 책임론’ 박희영 복당하나…국힘, 우선 보류

박희영 용산구청장이 2023년 1월 6일 국회에서 열린 '이태원 참사 국정조사 특별위원회' 2차 청문회에서 의원질의를 듣고 있다. 연합뉴스

이태원 참사 책임론 등으로 국민의힘을 탈당한 박희영 용산구청장이 복당을 신청했다.