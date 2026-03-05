‘이태원참사 책임론’ 박희영 복당하나…국힘, 우선 보류
이태원 참사 책임론 등으로 국민의힘을 탈당한 박희영 용산구청장이 복당을 신청했다. 6·3 지방선거에 나서려는 의도로 보인다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 5일 국회 최고위원회의 직후 “지방선거 출마자 재입당 승인안이 (안건으로) 있었는데 의결하지 않고 보류했다”며 “(박 구청장 복당에 대한) 논의는 이뤄지지 않았다”고 밝혔다.
이태원 참사 이후 탈당했던 박 구청장은 지방선거 출마를 위해 복당을 시도 중이다. 다만 당 안팎의 반발이 거센 것으로 전해졌다. 앞서 그는 2022년 이태원 참사 당일 대규모 인파가 쏠릴 수 있다는 점을 예견할 수 있었음에도 안전관리계획을 세우지 않았고, 상시 재난안전상황실을 적정히 운영하지 않은 혐의 등으로 재판을 받고 있다. 특히 참사 당시 부실 대응을 은폐하려 현장 도착 시간 등을 허위로 기재한 보도자료를 배포한 혐의도 받는다.
이밖에도 박 구청장은 이태원 참사 1주기 행사에 불참하고 추모 시설물에 대해 정치적이라는 이유로 철거를 지시했다는 의혹으로 공분을 산 바 있다.
박 구청장은 2024년 10월 1심에서 무죄를 선고받았으나 이태원 참사 특별조사위원회의 재판 연기 요청에 따라 2심 재판은 중단된 상태다. 박 구청장 측은 “압사 사고는 재난안전법상 사회 재난 유형에 포함되지 않아 안전관리계획을 수립할 의무가 없다”는 취지로 무죄를 주장하고 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
