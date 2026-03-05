“우리도 있다”…WBC 왕좌 넘보는 아메리카 3국
역대 월드베이스볼클래식(WBC)에서 사실상 우승을 독식해 온 일본과 미국이 2026 WBC에서도 우승을 다툴 것이라는 전망이 지배적인 가운데 아메리카 대륙의 전통 강호들이 반란을 꿈꾸고 있다. 빅리거들을 대거 앞세워 왕좌에 도전한다.
미·일 양강 구도를 깰 수 있는 유력 후보로 꼽히는 도미니카공화국은 6일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열리는 니카라과와의 D조 1라운드 첫 경기로 대회 첫발을 뗀다. 일본이 1·2·5회, 미국이 4회 대회 우승을 차지한 가운데 도미니카는 3회 대회에서 우승컵을 들어 올렸다. 이번 6회 대회에선 미국 메이저리그(MLB) 통산 703홈런을 기록한 알버트 푸홀스가 지휘봉을 잡았다.
두 번째 WBC 우승에 도전할 만한 전력을 갖췄다는 평가를 받는다. ‘8억 달러의 사나이’ 후안 소토(뉴욕 메츠)와 ‘괴수의 아들’ 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스), 실버 슬러거 3회 수상자 매니 마차도, 2021년 내셔널리그(NL) 홈런왕 페르난도 타티스 주니어(이상 샌디에이고 파드리스) 등 가공할 만한 타선을 구축했다.
투수진의 이름값도 만만치 않다. 2022년 NL 사이영상 샌디 알칸타라(마이애미 말린스)와 지난해 NL 사이영상 투표 2위 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)가 원투펀치를 이룰 것으로 보인다. 불펜에는 지난해 MLB 세이브왕 카를로스 에스테베즈(캔자스시티 로열스) 등 각 구단 마무리 투수들이 포진해 있다. 이름난 선수들이 얼마나 조직력을 발휘하느냐가 관건이다.
도미니카와 함께 D조에 속한 베네수엘라도 경쟁력을 갖췄다. 지난해 MLB에서 70홈런을 합작한 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스)와 에우제니오 수아레즈(신시내티 레즈)가 중심 타선을 이룰 것으로 예상된다. 지난 시즌 12승을 올린 레인저 수아레즈(보스턴 레드삭스)가 선발 마운드를 이끈다.
베네수엘라는 2009년 2회 대회 4강 진출이 역대 최고 성적이다. 이번에도 도미니카와 함께 2라운드(8강)에 진출할 것이라는 전망이 지배적이다. 한국이 C조 2위 안에 들어 마이애미로 향한다면 이들 중 한 팀과 맞붙게 된다.
푸에르토리코는 무난하게 A조 1위를 차지할 가능성이 높다. MLB 올스타 출신 세스 루고(캔자스시티)와 세이브왕 출신 에드윈 디아즈(LA 다저스)가 선발과 불펜의 핵심이다. 골든글러브 10회 수상에 빛나는 놀란 아레나도(애리조나 다이아몬드백스)는 공격의 선봉에 선다. 3회와 4회 대회에서 모두 준우승에 머물렀던 푸에르토리코는 이번엔 우승 반지를 끼겠다는 각오다.
도쿄=최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사