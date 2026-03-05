정부, 기름값 꼼수 인상에 칼 빼들었다…“신고하면 즉시 조사”

국내 기름값이 천정부지로 뛸 수 있다는 우려가 커지자 강력한 시장 개입 의지를 피력한 것이다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 중동 위기발(發) 유가 불안 심리를 악용해 석유류 가격을 부당하게 올리는 행위에 대해 칼을 빼들었다.구윤철 부총리는 5일 오후 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "중동 상황 등 국가적 위기 상황을 틈타 석유류 가격을 과도하게 올려 개인적 이익을 추구하는 몰염치한 행위에 철저히 대응하겠다"고 경고했다.구 부총리는 "할 수 있는 일부터 당장 시행하겠다"며 "6일부터 범부처가 함께 현장 가격을 점검하고 산업부가 유종별·지역별 합리적 수준의 최고가격 지정을 신속히 추진하겠다"고 향후 계획을 밝혔다. 이어 관련 부처의 총력 대응을 예고하며 "공정위, 경찰 등 관계부처가 매점매석, 담합 등 불법행위도 엄정히 조사하겠다"고 강조했다.시장 교란 행위 근절을 위한 대국민 협조도 함께 요청했다.구 부총리는 "과도하게 높은 가격으로 유류를 판매하는 곳이 있다면 국민신문고를 통해 신고해 달라"며 "관계기관이 바로 현장을 점검하겠다"고 약속했다. 끝으로 그는 "이런 일이 재발하지 않도록 체계적인 대응 시스템도 마련하겠다"며 "위기 상황마다 반복되는 편취 행위에 효과적으로 대응하겠다"고 덧붙였다.한명오 기자 myungou@kmib.co.kr