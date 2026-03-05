유승민 경기지사 전략공천 대두…지도부, 안철수에 서울시장 권유
6·3 지방선거를 앞두고 수도권 출마 후보군 확보에 어려움을 겪고 있는 국민의힘 장동혁 지도부를 향해 유승민 전 미래통합당 의원 경기지사 전략공천 카드가 재부상하고 있다. 지도부는 안철수 의원을 상대론 서울시장 출마를 타진하고 있는 것으로 파악됐다. 안 의원은 오는 15일까지 고민해보겠다는 의사를 표한 것으로 알려졌다.
지도부와 가까운 한 인사는 5일 국민일보에 “유 전 의원을 전략공천해야 한다는 의견을 계속 전하고 있다”며 “답 없는 경기지사 선거에서 유일하게 승부를 걸어볼 수 있는 카드”라고 말했다. 유 전 의원은 경기지사 출마에 선을 그은 상태지만 지도부가 몸을 낮추고 설득에 나서야 한다는 것이다. 현재 국민의힘에선 원유철·심재철·함진규 전 의원이 출마를 준비 중이다. 양향자 최고위원도 출마를 시사한 상태다.
지도부는 안 의원을 상대론 여러 경로로 서울시장 출마를 권유하고 있는 것으로 전해졌다. 안 의원은 신중한 입장이다. 지도부 관계자는 “안 의원이 오는 15일 ‘2026 서울마라톤’에 출전하는데 대회 날까지 고민해보겠다는 의사인 것으로 안다”고 말했다. 지도부 내부에선 오세훈 서울시장과 중도보수 색깔이 겹치는 안 의원이 오 시장의 대항마로 적임자라는 기류가 감지된다. 국민의힘에서는 윤희숙 전 혁신위원장이 서울시장 출마를 공식화한 가운데 지도부 내부에선 신동욱 최고위원 출마도 거듭 거론되고 있다.
국민의힘 공천관리위원회는 서울시장 후보를 현역과 비현역 ‘분리 경선’ 방식으로 뽑는 방안을 검토 중이다. 오 시장에 맞설 도전자끼리 먼저 경쟁해 승리한 사람이 오 시장과 최종 맞대결을 치르는 방식이다. 이정현 공관위원장은 통화에서 “이미 상당 부분 준비가 진행된 상태”라고 말했다.
오 시장 쪽에선 불쾌하다는 반응이 나온다. 오 시장 측 관계자는 “결국 오 시장을 최종 ‘빌런(악당)’, 적으로 상정하고 경선 구조를 짜겠다는 얘기”라며 “경쟁력이 가장 높다고 나오는 당 소속 현역 시장이 빌런은 아니지 않느냐”고 말했다.
부산시장은 22대 국회에서 대여(對與) 투쟁 최전방 공격수로 활약해온 주진우 국민의힘 의원이 출마 결심을 굳히고 조만간 출마를 공식 선언할 예정이다. 국민의힘 소속 현역 시장인 박형준 부산시장과 치열한 내부 경선이 치러질 전망이다.
국민의힘 최고위원회는 이날 당규에 따라 ‘당내 경선 피선거권’이 정지된 오 시장과 유정복 인천시장 등에 대한 징계 처분을 정지하기로 했다. 국민의힘 당규는 뇌물이나 불법 정치자금 수수 등 부정부패 범죄로 기소된 정치인은 원칙적으로 당내 경선에 참여할 수 없도록 정한다. 다만 특례 조항에 따라 ‘정치 탄압 등 상당한 이유가 있다고 인정될 경우’ 당 대표가 윤리위원회 의결을 거쳐 징계 처분을 취소하거나 정지할 수 있다. 오 시장은 ‘명태균 여론조사비 대납’ 의혹, 유 시장은 지난해 국민의힘 대선 경선에 공무원을 동원한 혐의로 각각 기소된 상태다.
최보윤 수석대변인은 “특례가 있어 징계 처분에 대해 정지를 의결할 수 있다”며 “오 시장과 유 시장 모두 이번 지선 경선에 참여할 자격이 부여되는 것”이라고 밝혔다.
이형민 박준상 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
