유승민 경기지사 전략공천 대두…지도부, 안철수에 서울시장 권유

유승민 전 미래통합당 의원과 안철수 국민의힘 의원이 2018년 2월 경기도 고양 킨텍스에서 열린 바른미래당 출범식에서 대화를 나누고 있다. 뉴시스

지도부는 안철수 의원을 상대론 서울시장 출마를 타진하고 있는 것으로 파악됐다. 안 의원은 오는 15일까지 고민해보겠다는 의사를 표한 것으로 알려졌다.

고 말했다.

지도부 내부에선 오세훈 서울시장과 중도보수 색깔이 겹치는 안 의원이 오 시장의 대항마로 적임자라는 기류가 감지된다. 국민의힘에서는 윤희숙 전 혁신위원장이 서울시장 출마를 공식화한 가운데 지도부 내부에선 신동욱 최고위원 출마도 거듭 거론되고 있다.

불법 정치자금 수수 등 부정부패 범죄로 기소된 정치인은 원칙적으로 당내 경선에 참여할 수 없도록 정한다. 다만 특례 조항에 따라 ‘정치 탄압 등 상당한 이유가 있다고 인정될 경우’ 당 대표가 윤리위원회 의결을 거쳐 징계 처분을 취소하거나 정지할 수 있다. 오 시장은