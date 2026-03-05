호주, 대만 꺾고 WBC 첫 승…C조 다크호스 부상
호주가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 개막전에서 대만을 제압했다. 한 수 위로 평가받던 대만을 상대로 완벽한 경기를 펼치며 한국 대표팀의 경계 대상으로 떠올랐다.
호주는 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 대만과의 1차전에서 3대 0으로 승리했다. 직전 대회에서도 1차전에서 한국을 상대로 승리를 거뒀던 호주는 이번 대회에서도 첫 경기부터 승전고를 울렸다.
알렉스 웰스의 호투가 결정적이었다. LG 트윈스 소속 라클란 웰스의 쌍둥이 형인 그는 3이닝 동안 삼진 6개를 잡아내며 무실점으로 대만 타선을 틀어막았다.
타선에선 홈런포 행진이 이어졌다. 5회 선두타자로 나온 로비 퍼킨스가 우월 선제 투런포를 터뜨렸고, 7회 트래비스 바자나가 쐐기 솔로포를 보탰다.
올 시즌부터 KIA 타이거즈에서 뛰는 제리드 데일은 호주 대표팀 유니폼을 입고 5번 타자 겸 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷을 기록했다. 수비에서도 여러 차례 안정적인 모습을 보여줬다.
데일은 경기 후 “많은 사람들이 대만의 승리를 예측했지만, 우리가 승리했다”며 “우리가 좋은 팀이라는 걸 보여준 경기였다”고 말했다. 이어 “팀 동료 김도영을 만날 수 있는 한국전도 기대된다”며 “한국은 C조에서 가장 뛰어난 팀 중 하나”라고 덧붙였다.
이날 호주는 완벽에 가까운 마운드 운영을 선보였다. 웰스에 이어 잭 올러클린과 존 케네디가 차례로 등판해 3이닝씩을 책임지며 대만 타선을 무실점으로 묶었다. 웰스가 46구, 올러클린이 44구, 캐네디가 41구를 던지면서 9일 한국전 등판도 가능해졌다. 이번 WBC에선 한 경기 50구 이상을 던진 투수는 4일 휴식을 취해야 한다.
호주의 승리로 대표팀의 8강 진출 셈법도 복잡해졌다. 한국은 1라운드 분수령을 8일 대만전으로 보고 준비해왔다. 그러나 호주가 만만치 않은 전력을 드러내면서 전략 수정이 불가피해졌다. 경우에 따라 한국과 호주, 대만이 2승 2패로 동률을 이루는 상황도 예상된다. 체코전에서 ‘다득점·최소실점’ 승리가 더욱 중요해졌다.
반면 대만은 호주 마운드를 공략하지 못한 채 3안타를 기록하는 데 그쳤다. 2024 프리미어12 우승의 상승세를 이어 통산 두 번째 WBC 2라운드 진출을 노렸지만, 첫 경기부터 꼬였다. 6회 중심 타자 전제셴이 사구로 부상을 입는 악재까지 겹치며 전력 손실이 따를 것으로 보인다.
