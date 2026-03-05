삼양사, AI 기반 당류 저감 기술로 해외 식품시장 공략
美 ‘NPEW 2026’ 참가… AI 기반 ‘3S 당류 저감 솔루션’ 공개
삼양사가 미국 식품박람회에서 AI 기반 당류 저감 솔루션을 앞세워 글로벌 시장 공략에 나섰다.
삼양사는 4~6일 미국 캘리포니아 애너하임에서 열린 **‘2026 Natural Products Expo West(NPEW)’**에 참가해 스페셜티 식품 소재와 당류 저감 솔루션을 선보였다고 밝혔다. NPEW는 전 세계 약 3,200개 기업과 7만 명 이상의 식품업계 관계자가 참여하는 세계 최대 규모의 천연식품 박람회다.
삼양사는 이번 전시에서 자체 개발한 **‘3S(Smart·Simple·Successful) Sugar Reduction 솔루션’**을 공개했다. 해당 솔루션은 제품 개발 과정에서 당류 저감 목표와 원가 범위를 입력하면 AI가 분석해 최적의 배합비를 제안하는 프로그램이다. 배합에는 대체 감미료 알룰로스와 수용성 식이섬유 난소화성말토덱스트린 등이 활용된다.
또 알룰로스 등 스페셜티 식품 소재를 전시하고, 캐러멜에 들어가는 물엿을 알룰로스로 100% 대체한 시식 샘플도 제공했다.
삼양사는 향후 일본 IFIA Japan 2026, 미국 IFT 2026등 해외 식품 전시회에 잇따라 참가하며 글로벌 판로 확대에 나설 계획이다.
정지석 삼양사 식품BU장은 “당류 저감 트렌드에 맞춰 고객 맞춤형 솔루션을 제안하고 글로벌 식품 시장에서 입지를 확대하겠다”고 말했다.
