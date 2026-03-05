여든의 백건우, 데뷔 70주년 맞아 새 앨범 ‘슈베르트’ 발매
3월 26일 발매… 4월부터 전국 12개 도시 투어 및 자서전도 발간 예정
올해 여든의 피아니스트 백건우가 데뷔 70주년을 맞아 새 앨범 ‘슈베르트’를 발매한다. 오는 26일 발매되는 이 앨범은 슈베르트 피아노 소나타 13번, 14번, 18번, 20번을 담았다. 앨범 발매에 앞서 5일 슈베르트의 피아노 소나타 13번 1악장이 선공개 됐다.
백건우는 1946년 서울에서 태어나 10세에 해군교향악단(현 서울시향의 전신)과 그리그 피아노 협주곡으로 데뷔했다. 15세에 미국으로 건너가 줄리아드 음악원에서 학업을 이어갔으며, 이후 미국과 유럽을 누비며 연주자로 활동을 이어갔다. 절제된 표현과 깊이 있는 음색을 보여주는 백건우에겐 ‘건반 위의 구도자’라는 수식어가 생겼다.
이번 앨범은 백건우가 지난 2013년 ‘슈베르트: 즉흥곡, 클라비어 소품집, 악흥의 순간’을 발표한 이후 13년 만에 다시 슈베르트를 녹음한 것이다. 백건우는 “이번 선택은 제 연주 인생의 시작과 끝을 아우른다”며 “13번은 제가 가장 이르게 배운 피아노 소나타 중 하나로 늘 사랑해 온 작품이고, 20번은 오랫동안 답을 찾지 못해 남겨두었던 곡”이라고 밝혔다. 이어 “지금의 내가 도달한 지점에서 이 음악들을 다시 바라보고, 진실에 더 가까이 가고자 녹음하게 됐다”고 전했다.
현재 프랑스 파리에 거주 중인 백건우는 이번 앨범 발매와 함께 자서전 출간 및 리사이틀 투어를 준비하고 있다. 투어는 4월부터 전국 12개 도시를 찾아가며 관객과 만날 예정이다. 특히, 투어의 마지막인 서울 공연은 그의 생일에 맞춰 5월 10일 예술의전당 콘서트홀에서 열린다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
