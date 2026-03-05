트럼프 “미친 사람 핵 보유 위험해”…北에 간접 경고 메시지?

트럼프 “미친 사람이 핵무기 보유하는 것 위험”

北 향한 간접적 경고 메시지 분석

헤그세스 장관 “이란 공습, 충분한 신호될 것”

콜비 차관 “북핵 문제 잘 인지하고 있어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 명예훈장(Medal of Honor) 수여식에서 발언하고 있다.로이터연합뉴스

이란의 핵무기 보유 시도를 공습 명분으로 삼고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) “미친 사람들이 핵무기를 가지면 나쁜 일이 일어난다”고 말했다. 이를 두고 북한을 향한 간접적인 경고 메시지일 수 있다는 관측이 나온다. 같은 날 미 행정부 고위 인사들도 북핵 문제를 잇달아 언급하며 미국이 북한의 핵 문제를 계속 주시하고 있음을 강조했다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 에너지 관련 좌담회에서 지난해 6월 이란의 핵시설을 타격한 것을 거론하며 “몇 달 전 B-2(스텔스) 폭격기로 공격하지 않았다면 지금쯤 그들은 핵무기를 갖고 있었을 것”이라며 이같이 말했다. 트럼프 대통령이 종종 북한을 핵보유국으로 지칭해 온 만큼 이번 발언 역시 북한을 염두에 둔 것 아니냐는 분석이 나온다.



피트 헤그세스 국방장관은 이날 브리핑에서 중국과 북한이 이란 공격을 ‘침략행위’라고 비판한 것과 관련 “우리는 이란의 핵 야망을 처리할 것이며 그 과정에서 (다른 국가들에) 충분한 신호를 보내게 될 것”이라고 말했다. 이란에 대한 미국의 강경 대응이 북한 등 다른 핵개발 국가에도 경고가 될 수 있다는 의미로 풀이된다.



엘브리지 콜비 국방부 정책차관도 이날 워싱턴DC에서 열린 싱크탱크 미국외교협회(CFR) 세미나에서 ‘미국은 핵무기 60여개를 보유한 북한에 대해서는 왜 언급이 없느냐’는 질문에 “우리는 북한에 대해 언급한 적이 있으며 그 사안을 잘 인지하고 있다”고 강조했다. 그는 “이는 한국과 매우 긴밀한 관계를 유지하는 이유 중 하나”라며 “백악관은 아무런 조건 없이 북한과 대화할 의향이 있음을 시사했다”고 덧붙였다.



백악관은 이란 공습이 미국의 대북 정책 변화로 이어지는 것은 아니라고 선을 그었다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 ‘핵무기 개발을 이유로 이란을 공격했는데 이것이 북한에 대한 미국의 입장에 변화를 주느냐’는 질문에 “북한과 관련해 어떤 입장 변화도 없다”고 답했다. 북한 비핵화 원칙을 유지하면서 전제 조건 없는 대화 가능성을 열어두겠다는 기존 입장을 재확인한 것이다.



다만 이날 트럼프 대통령의 발언을 실제 북한을 겨냥한 것으로 보기는 어렵다는 평가도 나온다. 이란 공격에 집중하고 있는 미국이 현 시점에서 북한을 자극해 긴장을 높일 필요가 없기 때문이다. 또 북한은 이미 핵무기를 보유하고 있는데다 중국과 러시아의 지원을 받고 있어 미국이 군사행동을 선택하기는 쉽지 않을 것이라는 게 대체적 시각이다.



앞서 지난 3일 미 싱크탱크 한미경제연구소(KEI)의 엘렌 김 학술부장은 세미나에서 “북핵 문제가 트럼프 대통령의 주요 관심사가 되더라도 미국이 북한을 향해 군사 옵션을 선택하기는 쉽지 않을 것”이라고 전망했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



