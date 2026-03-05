김정은, 연이틀 무력시위…중동 사태 속 ‘독자적 억제력’ 과시
김 위원장, 최현호 찾아 항해시험 참관
전략순항미사일 시험발사도 지켜봐
“시점상 이란 사태 겨냥한 과시적 성격”
김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 신형 구축함 ‘최현호’를 연이틀 찾아 전략무기 시험을 참관하며 무력시위에 나섰다. 미국과 이란 간 무력 충돌로 중동 정세가 요동치는 상황에서 독자적 억제력을 유지하고 있다는 대외 메시지를 발신한 것으로 분석된다.
조선중앙통신은 김 위원장이 3∼4일 서해 남포조선소에서 최현호의 항해시험을 참관했다고 보도했다. 김 위원장은 지난 3일 최현호에 올라 “국가 해상방위력의 새로운 상징”이라며 만족감을 드러냈다. 그러면서 “이와 같은 또는 이 이상급 수상함을 매해 2척씩 건조해야 한다”며 추가 건조를 독려했다.
‘북한판 이지스함’인 최현호는 북한이 지난해 4월 진수한 수직발사장치(VLS)를 갖춘 5000t급 다목적 구축함이다. 지상공격용 순항미사일과 전술 탄도미사일 등 다양한 미사일 발사대를 장착한 모습이 북한 관영매체가 촬영한 사진에 포착됐다.
김 위원장은 이튿날인 4일 최현호에서 진행된 해상대지상(함대지) 전략순항미사일 시험발사도 참관했다. 최현호에서는 최소 4발의 순항미사일이 연속 발사됐고, 김 위원장은 지상에서 이 장면을 지켜봤다. 북한이 함정에서 순항미사일을 연속 발사할 수 있는 능력을 과시한 건 이번이 처음이다. 김 위원장은 “이 시험은 함의 작전능력평가에서 중요한 핵심요소”라고 평가했다.
해상 기반 핵전력 능력을 대외적으로 부각하려는 의도가 깔린 행보로 해석된다. 이란과 달리 육상·수중·수상을 아우르는 직접적인 핵 타격 능력을 보유하고 있음을 보여줬다는 평가가 나온다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 “시점상 이란 사태와 조만간 실시될 한·미연합훈련을 겨냥한 과시적 성격이 담겨 있다”고 분석했다.
북한은 4일 내각 당위원회 전원회의를 열고 지난달 말 마무리된 노동당 제9차 대회 결정사항의 이행 방안을 논의했다. 전원회의에서는 “새 전망 목표들을 성과적으로 점령하기 위한 대책적 문제들이 토의 결정됐다”는 언급이 나왔다. 당대회에서 제시한 군사적 목표를 현실화하기 위한 구체적 실행 계획 마련에 착수한 것으로 풀이된다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사