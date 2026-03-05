두바이 韓 관광객 370명 항공편 못 구해…95명 귀국
중동 정세 여파로 두바이 공항 운항에 차질이 빚어지면서 현지에 발이 묶였던 한국인 관광객 일부가 5일 오후부터 차례로 귀국한다. 다만 두바이에 남아 있는 관광객 약 370명은 아직 항공편을 확보하지 못해 귀국 일정이 불투명한 상태다.
5일 여행업계에 따르면 전날 기준 두바이에 체류 중인 주요 여행사 패키지 관광객은 약 500명 수준이다. 여행사별로는 모두투어가 약 190명으로 가장 많고, 하나투어 약 150명, 노랑풍선 약 70명, 참좋은여행 71명 등으로 파악됐다.
이 가운데 일부 관광객은 대체 항공편을 통해 귀국길에 올랐다. 하나투어 패키지 여행객 40명은 두바이를 떠나 대만 타이베이를 경유해 이날 오후 인천국제공항에 도착할 예정이다. 모두투어 역시 이날 오전 고객 39명을 타이베이 경유 항공편에 탑승시켰으며, 이들은 타이베이에서 대한항공편으로 갈아타 같은 날 밤 인천공항에 도착한다.
참좋은여행 이용객 가운데서도 일부가 두바이를 빠져나왔다. 전날 16명이 베트남 하노이와 타이베이행 항공편에 탑승했고, 추가로 15명도 6일 오전 타이베이와 중국 광저우를 경유해 귀국할 예정이다.
이처럼 일부 인원이 이동하면서 현재 두바이에 남아 있는 패키지 관광객은 약 370명으로 추산된다.
카타르 공항이 일시 폐쇄되는 등 중동 지역 항공 운항 상황이 전반적으로 불안정한 가운데 카이로 등 다른 지역에 체류 중인 한국인 관광객 수백 명은 비교적 큰 차질 없이 귀국 절차를 밟고 있는 것으로 전해졌다.
반면 두바이에 남아 있는 관광객들은 항공편 확보가 쉽지 않아 귀국 일정이 지연되고 있다. 이날 새벽 예정됐던 두바이~인천 에미레이트항공 직항편이 결항하면서 여행사들이 대체 항공편을 마련하는 데 어려움을 겪고 있다.
두바이공항은 지난 2일 홈페이지를 통해 소수의 항공편만 제한적으로 운영한다고 공지했다. 공항은 항공편 일정이 수시로 변경될 수 있기 때문에 항공사로부터 확정된 출발 시간을 직접 안내받기 전까지는 공항으로 이동하지 말라고 권고했다.
외신에 따르면 아랍에미리트(UAE) 민간항공청은 지난 3일 브리핑에서 60편의 항공편을 통해 약 1만7498명의 승객이 이동했으며, 다음 단계에서는 하루 80편 수준으로 운항을 확대할 계획이라고 밝혔다.
공항 운영 정상화 시점을 예측하기 어려운 상황에서 일각에서는 정부 차원의 특별기 투입 필요성도 제기되고 있다. 일부 국가들은 자국민을 오만 등 인접 국가로 이동시킨 뒤 전세기나 특별기를 통해 귀환시키는 방식으로 대응하고 있는 것으로 전해졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
