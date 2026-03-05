중동 전운 최고조…중국, 디젤·휘발유 수출 통제
중동 지역의 전운이 고조되며 글로벌 에너지 시장에 비상이 걸리자, 중국 정부가 자국 정유사들을 향해 디젤과 휘발유 등 석유제품 수출을 전면 중단할 것을 긴급 지시했다.
5일 블룸버그통신은 복수의 소식통을 인용해 중국의 거시경제 총괄 부처인 국가발전개혁위원회(발개위)가 최근 자국 내 최대 정유사 경영진들을 소집해 정제 석유제품 수출의 일시 중단을 구두로 요구했으며, 해당 조치가 즉각 시행에 들어갔다고 보도했다.
소식통에 따르면 정유사들은 신규 수출 계약 체결을 전면 중단하고, 이미 합의된 선적 물량에 대해서도 취소 협상에 돌입하라는 압박을 받았다. 다만 보세구역 저장시설 내 항공유와 벙커유, 그리고 홍콩·마카오 공급 물량은 이번 수출 통제 대상에서 빠졌다.
페트로차이나, 시노펙, CNOOC, 시노켐 등 국유 에너지기업과 대형 민간 정유사들은 정기적으로 정부의 수출 쿼터를 배정받고 있으나, 발개위를 포함한 이들 기업 모두 수출 중단과 관련된 공식 논평 요청에는 묵묵부답으로 일관하고 있다.
중국은 거대한 정유 산업을 보유하고 있지만 생산량 대부분을 내수에 소화하고 있어 아시아 시장의 절대적인 석유제품 공급처는 아니다.
하지만 블룸버그는 이번 수출 제한 조치에 대해 중동 위기가 격화하는 상황에서 에너지 수입 의존도가 높은 아시아 국가들이 자국 내 수요를 최우선으로 챙기려는 방어적 움직임의 일환이라고 분석했다.
실제로 미국과 이스라엘의 공격을 받은 이란이 글로벌 원유 핵심 수송로인 호르무즈 해협을 전격 봉쇄하면서, 일본과 인도네시아, 인도 등 아시아 주요국의 정유사들 역시 선제적으로 공장 가동률을 낮추고 수출을 중단하는 등 비상 대응에 나선 상태다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사