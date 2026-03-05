‘관봉권·쿠팡’ 수사 결과 브리핑하는 특검
건진법사 관봉권 띠지 폐기 의혹과 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹을 수사하는 안권섭 특별검사가 5일 서울 서초구 상설특검팀 사무실에서 수사 결과를 브리핑하고 있다.
특검은 쿠팡쿠팡풀필먼트서비스(CFS)의 퇴직금 미지급 의혹과 관련해 정종철 CFS 대표이사와 엄성환 전 CFS 대표이사 등 법인을 근로자퇴직급여보장법위반 혐의로 기소하고 엄희준 전 부천지청장과 김동희 전 차장검사를 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소했다고 밝혔다. 이어 관봉권 띠지 사건에 대해서는 총 35개 은행 영업점을 상대로 수색 검증 및 현장조사를 실시하는 등 관봉권 유통 과정을 확인하고 대검 및 관련 피의자들 사무실을 압수수색했지만 뚜렷한 혐의점을 발견하지 못했다고 설명했다.
윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사