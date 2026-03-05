‘관봉권·쿠팡’ 수사 결과 브리핑하는 특검

특검은 쿠팡

쿠팡풀필먼트서비스(CFS)의 퇴직금 미지급 의혹과 관련해 정종철 CFS 대표이사와 엄성환 전 CFS 대표이사 등 법인을 근로자퇴직급여보장법위반 혐의로 기소하고 엄희준 전 부천지청장과 김동희 전 차장검사를 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소했다고 밝혔다. 이어