펄어비스 ‘검은사막’, 북미·유럽 서비스 10주년… 글로벌 시장 입지 굳힌다
펄어비스의 장수 온라인 게임 ‘검은사막’이 지난 3일 북미와 유럽 지역 서비스 10주년을 맞이했다. 펄어비스는 이를 기념해 지난 1일 스페인에서 ‘VOA(Voice Of Adventurers)’ 행사를 개최하고 현지 이용자들과 만나는 시간을 가졌다. 검은사막은 매년 글로벌 이용자 접점을 확대하며 현지 반응을 서비스에 반영해 왔다.
2016년 3월 북미와 유럽 시장에 첫선을 보인 검은사막은 출시 이후 꾸준한 업데이트와 현지화 전략을 통해 글로벌 대표 MMORPG로 자리 잡았다. 출시 10년이 지난 현재까지도 세계 각 지역에서 높은 인기를 유지하며 장기 흥행을 이어가고 있다.
펄어비스는 올해 북미와 유럽 서비스 10주년을 맞아 이용자 소통 행사를 더욱 강화할 방침이다. 지난 연말 ‘칼페온 연회’에서 발표한 계획에 따르면 올해 여름 시즌 행사인 ‘하이델 연회’는 10주년을 기념해 북미 지역에서 개최된다. 지난해에는 하이델 지역의 모티브가 된 프랑스 베이냑 마을에서 연회를 열어 유럽 이용자들의 호응을 얻은 바 있다.
연회와 같은 대규모 행사 외에도 소규모 이용자 초청 행사인 VOA를 유럽과 한국 등에서 지속적으로 진행한다. 한국 이용자를 대상으로 하는 VOA 행사는 국내 직접 서비스 기념일인 오는 5월 30일에 맞춰 열릴 계획이다.
검은사막은 매출 측면에서 견조한 흐름을 보이고 있다. 지난해 공개한 대규모 콘텐츠 ‘에다니아’와 신규 무기 ‘군왕’이 흥행가도를 달리며 2025년 3분기 기준 매출이 전년 동기 대비 47% 상승하는 성과를 거뒀다. 특히 신규 PvP 콘텐츠 ‘에다나의 권좌’ 등 이용자들에게 새로운 목표를 제시한 업데이트가 글로벌 시장에서 긍정적인 평가를 받았다.
현재 펄어비스 전체 매출 중 해외 비중은 약 80%에 달한다. 이 가운데 북미와 유럽 지역의 매출 비중이 50% 이상을 차지하고 있다. 유럽과 북미에서 이같이 높은 매출을 유지 중인 국내 게임사는 없다시피 하다. ‘아침의 나라’, ‘에다니아’, ‘장미전쟁’ 등 지속적인 대규모 업데이트를 통해 확보한 안정적인 수익 구조는 차기작 ‘붉은사막’의 개발 및 출시를 뒷받침하는 동력이 되고 있다. 개발진은 올해 차별화된 콘텐츠를 통해 글로벌 이용자들의 만족도를 높여갈 계획이다.
