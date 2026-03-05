민경선 “고양, UAM 선도도시로…교통혁신·일자리 창출”
한국항공대 찾아 UAM 공약 발표
민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보가 고양시를 도심항공교통(UAM) 선도도시로 육성하겠다고 공식 선언했다.
민 예비후보는 지난 4일 한국항공대학교를 방문해 “고양시를 하늘을 나는 드론택시 UAM의 전략 거점으로 만들겠다”며 “2030년 본격 상용화 로드맵에 맞춰 선제적으로 대응해 교통혁신과 고급 일자리 창출을 동시에 실현하겠다”고 밝혔다.
그는 현재 국토교통부 주관으로 진행 중인 한강 중심 2단계 실증 사업을 언급하며 “고양시는 항공 분야 최고 수준의 교육·연구 인프라를 갖춘 한국항공대가 위치해 있고, 한강 물길 실증 구간과 인접해 있어 UAM 산업을 선도할 최적지”라고 강조했다. 이어 “한강을 축으로 창릉천·공릉천과 연계한 시범사업을 병행하면 단순 통과지가 아닌 산업 생태계의 핵심 거점으로 도약할 수 있다”고 덧붙였다.
정부는 UAM 상용화를 위한 기반 구축에 속도를 내고 있다. 2024년 ‘그랜드챌린지 1단계(고흥 비도심)’ 실증을 마쳤으며, 현재는 ‘2단계(킨텍스–김포공항–여의도–잠실–수서)’ 한강 물길 구간에서 운항 안정성, 교통관리 체계, 버티포트 운영 등을 검증 중이다. 2026년 수도권 상용 서비스 개시를 거쳐 2030년 본격 상용화를 추진한다는 계획이다.
UAM은 고도 300~600m 상공을 운항하는 전기 수직이착륙 항공기(eVTOL) 기반의 미래 교통체계다. 김포공항에서 잠실까지 약 12분 만에 이동이 가능해 도심 교통난을 획기적으로 개선할 수 있는 수단으로 주목받는다. 기체 개발, 인프라 구축, 플랫폼 운영, 서비스, 유지보수(MRO)까지 아우르는 종합 산업 생태계가 형성되는 만큼 세수 확대와 양질의 일자리 창출 효과도 기대된다.
민 예비후보는 경기교통공사 사장 재임 당시 UAM 정책 기반을 선제적으로 마련해 왔다고 밝혔다. 경기연구원과의 공동 세미나 개최, 한국항공대와의 업무협약 체결, 도–시·군–공사 협력체계 구축, ‘2024년 드론 실증도시 구축사업’ 참여, 국토부 UAM 팀코리아(UTK) 사업모델 워킹그룹 참여 등을 대표 사례로 소개했다.
민 예비후보는 “고양의 미래는 더 이상 평면적 교통 확장에 머물 수 없다”며 “지상 교통혁신을 넘어 3차원 공중교통 체계를 구축해 교통과 산업을 동시에 선도하는 도시로 만들겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
