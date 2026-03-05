파주시, 평화경제특구 공모 ‘총력전’…“가장 준비된 도시”
경기 파주시가 평화경제특구 경기도 후보지 공모에 도전하며 전담조직 신설과 개발구상 마련 등 선제적 준비 성과를 앞세워 경쟁력 부각에 나섰다.
파주시는 경기도가 추진 중인 평화경제특별구역(이하 평화경제특구) 후보지 공모에 참여하기 위해 조직·전략·시민 참여 기반을 선도적으로 구축하고 총력 대응에 나섰다고 5일 밝혔다. 시는 ‘가장 준비된 도시’라는 점을 내세워 이번 공모에서 우위를 확보하겠다는 방침이다.
시는 2023년 6월 ‘평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률’ 제정 직후인 7월 전담팀을 신설하며 발 빠르게 대응해 왔다. 이어 평화경제특구 구상 연구용역을 추진해 자체 개발구상(안)을 마련하는 등 체계적인 준비를 이어왔다.
또한 ‘평화경제특구 유치 시민추진단’을 구성·운영하며 시민 공감대 확산과 정책 제안을 병행했고, 지난 1월에는 비전 선포식을 열어 특구 유치 의지를 대내외에 공식화했다. 시는 이러한 행정·전략·시민 참여의 3박자를 기반으로 공모 신청서 완성도를 높인다는 계획이다.
파주시는 지리적·산업적 강점도 강조하고 있다. 남북출입사무소와 판문점, 대성동마을 등을 보유한 접경 도시이자 개성공단과 인접한 지역으로, 남북 경제협력 재개의 관문 역할을 수행할 수 있는 최적지라는 평가다.
산업 기반 역시 탄탄하다. LG디스플레이를 중심으로 한 첨단산업 클러스터가 형성돼 있어 반도체·디스플레이·첨단제조업 등 고부가가치 산업과의 연계 발전 가능성이 높다. 통일로·자유로·서울문산고속도로와 경의중앙선, GTX-A 등 광역 교통망을 갖춰 서울 및 수도권 접근성이 뛰어난 점도 경쟁 요소다. 임진각 관광지와 통일동산 관광특구, DMZ 평화관광 자원 등은 산업·관광·도시 기능이 융합된 복합특구 조성의 기반으로 꼽힌다.
시는 공모 신청서에 그간의 추진 성과와 자체 개발구상, 산업·관광 기반시설 현황, 단계별 개발 전략과 기대효과를 종합적으로 담을 계획이다. 특히 접경 지역이라는 지리적 특수성을 성장동력으로 전환할 실행 전략과 차별화된 발전 모델을 중점 제시한다는 방침이다.
시 관계자는 “평화경제특구는 남북 경제협력의 열쇠이자 100만 자족도시 파주의 미래 성장엔진”이라며 “수도권이면서 접경 지역이라는 이유로 받아온 중첩 규제를 특구 지정을 통해 극복하고, 첨단산업과 평화가 공존하는 대표 모델을 실현하겠다”고 밝혔다.
한편, 평화경제특구는 접경 지역에 산업·관광·도시개발 등 복합개발사업을 추진할 수 있도록 지정하는 특별구역으로, 세제 혜택과 기반시설 지원 등이 제공된다. 정부는 2026~2027년 중 4개소 내외를 지정할 계획이며, 경기도는 이에 앞서 개발계획 수립을 위한 후보지 4곳을 4월 초까지 선정할 예정이다.
