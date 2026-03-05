테스트네이션, 미국대학입시 설명회 21일 개최
미국 대학 입시 컨설팅 전문 기관 테스트네이션(Test-Nation)은 오는 21일 서울 잠실 롯데월드타워 31층 SKY31 컨벤션에서 ‘2026년 상반기 해외 입시 설명회’를 개최한다. 이번 설명회는 미국 명문대 진학을 목표로 하는 학생과 학부모를 대상으로, 실제 합격으로 검증된 멘토십 구조와 입시 전략을 공유하는 자리로 마련된다.
테스트네이션 측은 “하버드와 아이비리그는 단순히 스펙이 많은 학생이 아니라, 끝까지 기억에 남는 단 한 명의 지원자를 선발한다는 점을 이해해야 한다”며 “좋은 활동이나 잘 쓴 에세이만으로는 진짜 서사를 만들어낼 수 없으며, 학생의 경험을 구조화하고 이를 대학 지원서에서 검증 가능한 증거로 연결해주는 멘토십이 있을 때 비로소 합격 가능성이 열린다”고 강조했다.
이번 설명회에서는 테스트네이션 대표 에릭 컨설턴트가 직접 연사로 나서, 실제 합격 사례를 바탕으로 한 멘토십 운영 노하우를 공개한다. 특히 ‘아이비 합격은 운’이라는 고정관념을 깨는 서사 컨설팅의 구조와 해당 멘토십을 미국 대학 지원서에 어떻게 ‘증거화’해 녹여내는지에 대한 구체적인 접근법이 소개될 예정이다.
이와 함께 테스트네이션의 컨설팅 및 수업 라인업도 상세히 안내한다. 개발, 수학, 음악, 아트, 에세이 등 학생별 트랙과 맞춤형 운영 방식을 공개하며, SAT 실전 전략 세션도 진행한다.
SAT 영어 영역에서는 신우송 강사가 점수 상승 중심의 수업 구조와 함께 6~8학년 대상 프리컨설팅 가이드를 제시하고, SAT 수학 영역에서는 심유진 강사가 단기간 고득점을 위한 로드맵을 공유할 예정이다.
테스트네이션 측은 “이번 설명회가 미국 대학 입시를 준비하는 학생과 학부모에게, 합격을 좌우하는 본질이 무엇인지 분명히 보여주는 자리가 될 것”이라고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
