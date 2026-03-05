테스트네이션, 미국대학입시 설명회 21일 개최

에릭 대표. 테스트네이션 제공

이번 설명회에서는 테스트네이션 대표 에릭 컨설턴트가 직접 연사로 나서, 실제 합격 사례를 바탕으로 한 멘토십 운영 노하우를 공개한다. 특히 ‘아이비 합격은 운’이라는 고정관념을 깨는 서사 컨설팅의 구조와 해당 멘토십을 미국 대학 지원서에 어떻게 ‘증거화’해 녹여내는지에 대한 구체적인 접근법이 소개될 예정이다.