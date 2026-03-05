초대 전남광주특별시장 출마 이병훈 “산업구조 재편”
전남도의회서 출마 기자회견
고부가가치 산업 구축 등 공약
더불어민주당 이병훈 전남광주특별시장 예비후보가 5일 출마 기자회견을 통해 “고부가가치 산업 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.
이 예비후보는 이날 오전 11시 전남도의회 브리핑룸에서 초대 전남광주특별시장 선거 출마 기자회견을 열고 “전남·광주 통합 특별법 통과는 새로운 시대의 시작이지만, 법의 통과가 곧 통합의 완성을 의미하지는 않는다”며 “통합 이후 어떻게 성장하고, 그 변화가 시민의 삶을 어떻게 바꿀 것인가가 가장 중요한 과제”라고 강조했다.
이어 “전남의 공간·자원 경쟁력과 광주의 인적 역량을 결합하면 국가 성장축을 구축할 수 있다”면서 “이번 통합은 단순한 행정 통합이 아닌 산업과 경제 구조를 재편하는 획기적 전환이 될 것”이라고 설명했다.
그러면서 그는 “인공지능(AI), 방위산업, 미래 모빌리티, 2차전지, 항공우주산업 등 첨단 신산업을 적극 육성하고 반도체 기업을 유치해 양질의 일자리를 창출하는 한편 전남 동부권, 전남 서남권, 전남 남부권, 광주 연계권, 광주 도시권 등 5대 권역 발전체계로 재편하여 지역 간 협력을 강화하고 함께 성장하는 상생 구조를 만들겠다”고 밝혔다.
아울러 이 예비후보는 2차 공공기관 이전시 에너지·해양·문화·관광·농수산 분야 공공기관을 전략적으로 유치해 지역의 주력 산업과 연계하겠다고 강조했다.
전남 보성 출신인 이 예비후보는 제24회 행정고시로 공직에 입문, 관선 광양군수를 비롯해 전남도 지방공무원교육원장, 자치행정국장, 문화체육관광부 아시아문화중심도시추진단장, 광주광역시 문화경제부시장, 21대 국회의원 등을 역임했다. 현재는 민주당 호남발전특위 수석 부위원장을 맡고 있다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
