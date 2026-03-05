시사 전체기사

초대 전남광주특별시장 출마 이병훈 “산업구조 재편”

입력:2026-03-05 13:45
공유하기
글자 크기 조정

전남도의회서 출마 기자회견
고부가가치 산업 구축 등 공약

더불어민주당 이병훈 전남광주특별시장 예비후보가 5일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 하고 있다. 이병훈 예비후보 측 제공

더불어민주당 이병훈 전남광주특별시장 예비후보가 5일 출마 기자회견을 통해 “고부가가치 산업 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.

이 예비후보는 이날 오전 11시 전남도의회 브리핑룸에서 초대 전남광주특별시장 선거 출마 기자회견을 열고 “전남·광주 통합 특별법 통과는 새로운 시대의 시작이지만, 법의 통과가 곧 통합의 완성을 의미하지는 않는다”며 “통합 이후 어떻게 성장하고, 그 변화가 시민의 삶을 어떻게 바꿀 것인가가 가장 중요한 과제”라고 강조했다.

이어 “전남의 공간·자원 경쟁력과 광주의 인적 역량을 결합하면 국가 성장축을 구축할 수 있다”면서 “이번 통합은 단순한 행정 통합이 아닌 산업과 경제 구조를 재편하는 획기적 전환이 될 것”이라고 설명했다.

그러면서 그는 “인공지능(AI), 방위산업, 미래 모빌리티, 2차전지, 항공우주산업 등 첨단 신산업을 적극 육성하고 반도체 기업을 유치해 양질의 일자리를 창출하는 한편 전남 동부권, 전남 서남권, 전남 남부권, 광주 연계권, 광주 도시권 등 5대 권역 발전체계로 재편하여 지역 간 협력을 강화하고 함께 성장하는 상생 구조를 만들겠다”고 밝혔다.

아울러 이 예비후보는 2차 공공기관 이전시 에너지·해양·문화·관광·농수산 분야 공공기관을 전략적으로 유치해 지역의 주력 산업과 연계하겠다고 강조했다.

전남 보성 출신인 이 예비후보는 제24회 행정고시로 공직에 입문, 관선 광양군수를 비롯해 전남도 지방공무원교육원장, 자치행정국장, 문화체육관광부 아시아문화중심도시추진단장, 광주광역시 문화경제부시장, 21대 국회의원 등을 역임했다. 현재는 민주당 호남발전특위 수석 부위원장을 맡고 있다.

무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “100조 금융 안정조치 신속집행…유류값폭등 제재논의”
[단독] 이창용, 고환율에 “우리가 두려워할 건 두려움 그 자체” 인용
원자재 수입 많고 수출 비중 높은 탓에… 위기마다 ‘원화’ 휘청
떨어지는 칼날 잡은 개미들 비명… 확산되는 ‘빚투 청산’ 공포
“김정은 하메네이와 다르다”… ‘참수작전’ 한반도선 힘들어
“장동혁 장외투쟁은 윤어게인 파티” 그럼에도 귀닫는 지도부
[단독] 환율 1500원 쇼크…이창용 한은 총재, 해외 출장 미루고 긴급 회의
[르포] 335m 거대한 실험… 바다 위 AI, 항로를 설계하다
국민일보 신문구독