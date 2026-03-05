與, 경남지사 후보에 김경수 단수 공천
더불어민주당은 경남도지사 후보로 김경수 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다.
김이수 민주당 공천관리위원장은 5일 국회에서 열린 기자간담회에서 “민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다”며 “김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다”고 밝혔다.
이어 “이재명정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준”이라며 “부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다. 이재명정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다”고 했다.
