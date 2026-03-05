충남도, 공주 동현지구 착공…맞춤형 정주 여건 조성
충남도는 5일 ‘공주 동현지구 스마트 창조도시 조성사업’ 착공식을 갖고 본격적으로 사업을 추진한다고 밝혔다.
도와 공주시는 동현지구에 150억원을 투입해 2030년까지 개별 청사와 공공임대청사(990㎡), 공원(7400㎡), 주차장(1만2000㎡) 등의 기반 시설을 갖출 계획이다.
이곳에는 2027년부터 2030년까지 한국식품안전관리인증원과 축산환경관리원, 한국쌀가공식품협회가 순차적으로 들어설 예정이다.
도는 동현지구 기반조성공사 과정에서 생산 유발 529억원, 부가가치 225억원, 고용 창출 268명 등의 효과가 있을 것으로 내다봤다.
전형식 도 정무부지사는 “동현지구는 이전 공공기관 종사자들이 겪을 수 있는 정주 불편을 최소화하고, 업무 안착을 돕기 위한 ‘맞춤형 유치 전략’의 일환”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
