청남대 모노레일 27일부터 운영
330m 구간 교통 약자 개선
올해 관람객 100만명 목표
충북도는 도내 대표 관광지인 청남대 모노레일이 오는 27일부터 본격 운영된다고 5일 밝혔다.
모노레일은 총사업비 54억3000만원을 들여 청남대 구 장비창고에서 제1전망대까지 이어지는 약 330ｍ 구간에 40인승(20인승 2량) 규모로 설치된다. 기존 등산로를 활용해 환경훼손을 줄이고 저소음·저진동 시설로 주변 영향을 최소화한다는 구상이다.
모노레일이 운영되면 고령자와 임신부, 장애인 등 교통약자 이동권이 개선될 것으로 보인다. 연간 30만명 이상이 이용해 침체한 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 전망된다.
올해 관람객 목표는 100만명으로 잡았다. 지난해 한 해 동안 청남대를 다녀간 관람객 수는 총 77만6000명에 달했다. 2023년 72만명으로 70만명을 돌파한 데 이어 2024년 75만8000명 등 역대 최다 관람객 기록을 경신하고 있다.
도는 축제와 전시, 공연 문화 사업과 일반인 숙소 등을 활용해 단순히 한번 보고 끝나는 관람이 아니라 쉬고 머물며 즐길 수 있는 관람 패러다임의 변화에 나설 계획이다.
대청호와 연접한 청남대는 1983년부터 대통령 휴양지로 이용되다가 2003년 4월 민간에 개방됐다. 대통령 별장(본관)을 둘러싼 숲과 호반에 대통령길, 연못, 잔디광장, 하늘정원, 갤러리 등이 조성됐다. 역대 대통령들이 숙소로 쓰던 본관은 숙박시설로 활용하고 있다.
도 관계자는 “올해 새로 선보이는 모노레일과 함께 체류형 힐링·문화 사업을 발전시켜 더 많은 관람객에게 편의와 잊지 못할 추억을 제공하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사