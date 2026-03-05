통합하려다 오히려 분열될라…대구·경북 지역사회 혼란
대구·경북 행정통합 특별법안(이하 TK통합법안) 2월 임시국회 처리가 무산되면서 지역사회 혼란이 가중되는 모양새다. 지역 정치권과 대구시, 경북도는 3월 임시국회 처리 가능성이 있어 아직 통합 불씨가 꺼지지 않았다고 외치고 있지만 대구·경북 민심은 빠른 속도로 식어가고 있다.
대구공무원노조와 경북공무원노조는 5일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열어 행정통합을 둘러싼 여야의 첨예한 대치가 지역 갈등으로까지 번지는 중이라고 비판했다.
공무원노조는 20조원이라는 정부 지원금을 미끼로 전국을 통합 광풍으로 밀어 넣은 정부와 더불어민주당, 제대로 된 시민 토론과 숙의도 없이 예산 지원에 눈멀어 불나방처럼 통합 열차에 올라탄 경북도와 대구시, 내부 이견 조율도 제대로 못 하고 오락가락하는 국민의힘 모두 잘못했다고 꼬집었다.
이들은 “행정통합은 시·도민 삶과 직결된 중대한 사안인데도 여야 정치권은 ‘선 통과 후 보완’ 이라는 어처구니없는 입법 절차로 국민의 눈과 귀를 닫았다”며 “당사자인 경북도민과 대구시민의 의견 수렴은 고사하고 사전 이해를 구하려는 노력조차 없이 법안 통과에만 골몰했다”고 목소리를 높였다.
또 “대구시의회는 제대로 된 검토 없이 행정통합에 동조하더니 나중에 경북에 비해 의원 정수가 적다고 하소연하며 오락가락했다”며 “시도민과 공무원 노동자의 의견을 묻지 않고 졸속으로 밀어붙이는 행정통합을 단호히 반대한다”고 강조했다.
대구지역 시민단체들도 비판 강도를 높였다. 대구시민단체연대회의, 우리복지시민연합, 대구환경운동연합, 대구여성장애인연대, 장애인지역공동체, 대구여성의전화, 대구여성회는 전날 공동 성명을 통해 “여야 모두 책임지고 지역 주민과 국민에게 사과하라”고 촉구했다.
이들은 “지역사회 공론화는커녕 내용과 취지조차 주민들에게 제대로 전달되지 않는 등 입법 추진 과정에서 보여준 반민주성이 매우 심각했다”며 “양당은 국민을 무시한 채 추진한 이번 통합 특별법을 즉각 폐기하라”고 밝혔다.
대구시와 경북도가 행정통합에 함몰돼 다른 일을 제대로 하지 못하고 있다는 우려 섞인 시선도 있다. 지역 한 공무원은 “불확실한 상황이 지속되면서 피로감을 호소하는 사람들이 많아졌다”고 말했다.
지역 정치권은 지방선거와 맞물려 갈등이 극에 달하는 모습이다. 대구·경북 국민의힘 국회의원들과 대구시의회·경북도의회, 대구시·경북도가 연일 논의에 나서지 않은 여당을 규탄하며 TK통합법안 통과를 촉구하고 있지만 여당이 TK통합법안을 다시 논의 테이블에 올릴지는 미지수다.
국민의힘은 더불어민주당이 지역 갈라치기를 하고 있다고 목소리를 높이고 있다. 대구시장에 출마하는 주호영 국회부의장은 TK통합법안 처리 지연에 대해 민주당이 김부겸 전 국무총리의 대구시장 당선 가능성을 염두에 뒀기 때문이라고 주장하기도 했다.
반면 지역에서는 국민의힘이 제대로 의견을 모으지 못해 빌미를 제공했다는 비판론이 확산되고 있다. 또 사안에 대한 대처 능력이 없다는 실망감도 커지고 있다. 경북 북부지역 국회의원과 기초의회는 여전히 반대 입장을 유지 중이다. 지방선거 출마자들은 저마다 이해관계에 따라 행정통합 찬반으로 나뉘어 각자 목소리를 내고 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사