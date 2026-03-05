시사 전체기사

루크 도널드, 2027년 라이더컵 유럽팀 단장에 선임

입력:2026-03-05 12:45
사상 최초로 팀 3연승 단장에 도전

2025 라이더컵에서 우승한 유럽팀 단장 루크 도널드가 트로피에 키스를 하고 있다. 로이터연합뉴스

루크 도널드(영국)가 2027년 라이더컵 골프 유럽 대표팀 단장에 선임됐다.

라이더컵 유럽팀은 5일 “도널드는 대회 사상 처음으로 3연승을 이끄는 단장에 도전하게 됐다”면서 도널드의 단장 선임 사실을 밝혔다.

미국과 유럽의 남자 골프 대항전인 라이더컵은 격년제로 열리며 2027년은 대회 창설 100주년이 되는 해다. 2027년 9월에 개최되는 라이더컵은 유럽팀의 홈인 아일랜드에서 진행된다.

도널드는 2023년과 2025년 대회 유럽 단장을 맡아 유럽의 2연승을 이끌었다. 지난해 미국 뉴욕에서 열린 대회에서는 13년 만에 원정 우승의 감격을 누리기도 했다.

도널드의 카운터 파트너인 미국 대표팀 단장은 미정이다. ‘골프 황제’ 타이거 우즈가 단장직 제안을 받고 고심 중이라고 밝혀 귀추가 주목된다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

오늘의 추천기사
