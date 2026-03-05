5개월만의 투어 복귀 임성재 “늦었지만 8년 연속 투어 챔피언십 출전하겠다”
손목 부상 여파로 6일 개막 아널드 파머 인비테이셔널 시즌 데뷔
“늦었지만 최대한 많은 포인트를 쌓아 8년 연속 투어 챔피언십에 출전하겠다.”
손목 부상 여파로 늦은 시즌 데뷔전을 갖는 임성재의 각오다.
임성재는 6일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도 베이힐 골프 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열리는 시즌 세 번째 시그니처 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러) 개막을 하루 앞두고 실시한 공식 연습을 마친 뒤 가진 국내 취재진과의 화상 인터뷰에서 복귀 소감과 시즌 목표를 밝혔다.
그는 “오랜만에 PGA투어에 출전하게 돼 기대되고 설렌다”며 “지난주부터 본격적인 샷 연습을 했다. 약간 뻐근한 느낌이 들지만 경기를 포기할 정도는 아니다”고 했다.
이어 “다른 선수들보다 약 두 달 정도 실전 대회에 출전하지 못해 포인트를 쌓지 못했지만, 네 차례 메이저 대회 등 큰 대회가 많이 남았다”며 “무리하게 일정을 소화하기보다 규모 있는 대회 위주로 출전해 컨디션을 끌어올리고 차분하게 포인트를 쌓겠다”는 향후 일정과 목표를 밝혔다.
임성재는 지난 겨울에 국내에서 시즌을 준비하다가 오른쪽 손목을 다쳐 2개월여간 치료와 재활의 시간을 가졌다. 그러면서 특급대회인 AT&T 페블비치 프로암과 제네시스 인비테이셔널을 비롯해 올 시즌 초반 7개 대회에 결장했다.
지난해 한때 최고 17위까지 올랐던 세계랭킹은 3월 첫째 주 현재 72위로 밀렸다. 한국 선수 중 최고 순위 자리도 김시우(28위)에게 내주고 말았다.
2019년부터 이어온 PGA투어 투어 챔피언십 연속 출전 기록에도 빨간불이 켜진 상태다. 왕중왕전 성격으로 치러지는 투어 챔피언십에는 페덱스컵 랭킹 상위 30위까지만 출전 자격이 있다. 임성재는 2019년부터 한 차례도 거르지 않고 출전하고 있다.
임성재는 부상으로 가진 공백기를 오히려 전화위복의 계기로 삼겠다는 의지를 내보였다.
그는 “손목을 다쳤을 때는 마음이 좋지 않았고 스트레스도 많았다”라며 “하지만 본의 아니게 아무것도 하지 않고 휴식만 취하다 보니 오히려 힐링이 됐다”고 돌아봤다.
이어 “선수 생활을 통틀어 이렇게 오랫동안 쉰 건 처음”이라며 “한 달 반 가량 골프채를 잡지도 않았다. 훈련을 재개한 뒤엔 예전 감각을 되찾는 데 집중하고 있다”고 설명했다.
앞으로 몸 관리를 더 철저히 해서 부상없이 꾸준한 경기를 펼치는 선수가 되는 게 목표라고 밝힌 임성재는 올 시즌에는 8년 연속 투어 챔피언십 출전을 향해 매진하겠다는 의지를 내보였다.
그는 “PGA투어에서 통산 2승 밖에 없지만 그동안 꾸준히 상위권에 오르내렸다”라며 “앞으로도 우승에만 매몰되기보다는 지속해 좋은 성적을 내는 선수가 되고 싶다”고 했다.
이어 “우승을 많이 해도 기복이 크면 선수들 사이에서 인정 못 받는다”며 “지금까지 해 온 것처럼 꾸준히 ‘톱10’에 입상하다 보면 투어 챔피언십 출전권을 획득하면서 세계랭킹도 자연스럽게 회복될 것”이라고 자신감을 내보였다.
임성재는 자신의 2026시즌 첫 대회인 아널드 파머 인비테이셔널 1라운드에서 통산 5승이 있는 샘 번스(미국)와 동반 라운드를 펼친다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
