천창수 울산교육감, 6·3지방선거 불출마
천창수 울산시교육감이 5일 울산교육청 프레스센터에서 기자회견을 열고 재선 불출마를 선언했다.
천 교육감은 “인공지능 확산, 학령인구 감소 등 급격한 교육환경 변화가 일어나고 있다”며 “시대의 변화를 헤쳐나갈 뛰어난 창의력과 뜨거운 열정을 지닌 새로운 지도력이 필요하다고 판단해 다가오는 선거에 출마하지 않기로 결심했다”고 밝혔다.
이어 “새로운 교육감이 시민 여러분과 함께 힘을 모아 우리 아이들의 성장을 돕고 울산교육을 중단 없이 한 발 더 발전시키리라 기대한다”며 “남은 임기동안 최선을 다한 후 공직생활을 정리하고 보통시민으로서 일상적인 삶을 살며 여러분과 함께 하겠다”고 말했다.
마지막으로 그는 “그동안 부족한 저에게 과분한 격려와 지지, 응원을 보내주신 교직원 여러분, 학생과 학부모 여러분, 그리고 시민 여러분께 뜨거운 감사의 마음을 전한다”고 소회를 밝혔다.
평교사 출신인 천 교육감은 아내인 고 노옥희 전 교육감의 사망으로 치러진 2023년 보궐선거에서 당선됐다. 재임 기간 기초학력 보장과 교육격차 해소, 학생 맞춤형 교육 강화 등에 힘써왔다.
천 교육감의 불출마 선언으로 울산시교육감 선거는 진보 대 보수 1대 1 구도로 치러질 전망이다.
천 교육감의 불출마 선언으로 진보 진영에서는 조용식 노옥희재단 이사장이 후보로 나설 것으로 전망된다. 보수 진영에서는 지난 선거에서 낙선했던 김주홍 전 울산대 교수가 예비후보 등록을 마쳤다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
